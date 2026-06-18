ما القنوات الناقلة لمباراة ألمانيا وكوت ديفوار في كأس العالم 2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

الكل يترقب مباريات كأس العالم 2026، كل المنتخبات أثبتت جاهزيتها لإمتاع المشاهدين بكرة قدم رائعة.

المنتخب الألماني يخوض مباراته في الجولة الثانية أمام كوت ديفوار بعدما حقق نتيجة كاسحة بالفوز على كوراساو 7-1.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة ألمانيا وكوت ديفوار في كأس العالم 2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

ما موعد مباراة ألمانيا وكوت ديفوار في كأس العالم 2026؟

موعد مباراة ألمانيا وكوت ديفوار في كأس العالم 2026 هو السبت 20 يونيو 2026 على ملعب بي إم أو فيلد.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الحادية عشرة مساء بتوقيت السعودية، تمام منتصف الليل بتوقيت الإمارات.

كأس العالم - المجموعة 5 بي إم أو فيلد

ما القنوات الناقلة لمباراة ألمانيا وكوت ديفوار في كأس العالم 2026؟

سوف يتم نقل المواجهة عبر قناة بي إن سبورتس القطرية التي تملك حقوق مباريات كأس العالم 2026.

وخصصت الشبكة قنوات beIN 4K HDR وbeIN Max 2 وbeIN Max 4 لبث المواجهة.

كيف تشاهد مباراة ألمانيا وكوت ديفوار في كأس العالم 2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة ألمانيا وكوت ديفوار في كأس العالم 2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق TOD.

القنوات الناقلة التعليق beIN 4K HDR علي سعيد الكعبي beIN Max 2 beIN Max 4 جواد بدة TOD

التشكيل المتوقع لمباراة ألمانيا وكوت ديفوار في كأس العالم 2026

التشكيلات المحتملة ألمانيا ضد كوت ديفوار التشكيل المتوقع البدلاء المدرب جوليان ناجلسمان التشكيل المتوقع البدلاء المدرب إيميرس فاييه

الإصابات واللاعبون الموقوفون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون

نتائج ألمانيا وكوت ديفوار في المباريات الأخيرة

ترتيب ألمانيا وكوت ديفوار في مجموعات كأس العالم 2026