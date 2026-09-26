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دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول
team-logoألمانيا
إس جي إل أرينا
team-logoاليونان
شاهد على beIN SPORTS 2
أحمد مجدي
ترجمه

ما القنوات الناقلة لمباراة ألمانيا واليونان في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة
دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول
ألمانيا ضد اليونان
ألمانيا
اليونان
ألمانيا
اليونان

كل ما تريد معرفته عن القنوات الناقلة لمباراة ألمانيا واليونان في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027.. وكيف تشاهدها على الإنترنت؟

يستضيف منتخب ألمانيا نظيره اليوناني على ملعب "دبليو دبليو كي أرينا" ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة دوري الأمم الأوروبية 2026-2027.

الألمان يريدون الظهور بأفضل شكل بعد التعادل في الجولة الأولى مع هولندا، بينما يتصدر اليونانيون المجموعة برصيد 3 نقاط ويريدون الحفاظ على تلك الصدارة.


وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة ألمانيا واليونان في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.

متى موعد مباراة ألمانيا واليونان في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027؟

موعد مباراة ألمانيا واليونان في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027 هو الأحد 27 سبتمبر 2026 على ملعب "دبليو دبليو كي أرينا".

وتنطلق صافرة البداية في العاشرة إلا الربع مساءً (21.45) بتوقيت السعودية، الحادية عشرة إلا الربع مساءً (22:45) بتوقيت الإمارات.



ما القنوات الناقلة لمباراة ألمانيا واليونان في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027؟

حصلت شبكة قنوات بي إن سبورتس، على حقوق بث مباريات دوري الأمم الأوروبية 2026-2027، وسوف تنقل المباراة على شاشتها على قناة بي إن سبورتس 2.

كيف تشاهد مباراة ألمانيا واليونان في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة ألمانيا واليونان في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027 عبر تطبيق TOD TV وكذلك beIN Connect.

وإن كنت ترغب في الحصول على إنترنت آمن وسريع يمكن الاعتماد على Nord VPN.



من معلق مباراة ألمانيا واليونان في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027؟

أسندت قنوات بي إن سبورتس مهمة التعليق على مباراة ألمانيا واليونان في دروي الأمم الأوروبية 2026-2027 إلى عبدالله الغامدي.



beIN SPORTS 1


beIN SPORTS HD 2

عبدالله الغامدي


التشكيل المتوقع لمباراة ألمانيا واليونان في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027


التشكيلات المحتملة ألمانيا ضد اليونان

4-2-3-1
ألمانيا crest
ألمانيا
ألمانيا
التشكيل
اليونان crest
اليونان
اليونان
4-4-2
مارك أندريه تير شتيجنمارك أندريه تير شتيجننيكو شلوتيربيكنيكو شلوتيربيكناثانيال براونناثانيال براونجوناثان تاهجوناثان تاهفيليب تريوفيليب تريوكيفن شايدكيفن شايديوزوا كيميشيوزوا كيميشناديم أميريناديم أميريكريم أديميكريم أديميفيليكس نميشافيليكس نميشايونس ابن طالبيونس ابن طالبكونستانتينوس تزولاكيسكونستانتينوس تزولاكيسباناجيوتيس ريتسوسباناجيوتيس ريتسوسكوستاس تسيميكاسكوستاس تسيميكاسجيورجيوس فاجيانيديسجيورجيوس فاجيانيديسمافروبانوسمافروبانوسكريستوس تزوليسكريستوس تزوليسK. KaretsasK. Karetsasteam-logoديميتريوس كوربيليسكريستوس زافيريسكريستوس زافيريسأناستاسيوس دوفيكاسأناستاسيوس دوفيكاستشارالامبوس كوستولاستشارالامبوس كوستولاس
اليونان crest
اليونان
اليونان
4-2-3-1
ألمانيا

التشكيلة الأساسية

اليونان

المدرب

  • يورجن كلوب
  • I. Jovanovic


نتائج ألمانيا واليونان في المباريات الأخيرة


ألمانيا

ألمانيا - المستوى

كوراساو
ف7-1
كوت ديفوار
ف2-1
الإكوادور
خ2-1
باراجواي
خ1-1
هولندا
ت1-1
الهدف المسجل (المستقبل)
12/6
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
5/5
اليونان

اليونان - المستوى

باراجواي
خ0-1
المجر
ت0-0
السويد
ت2-2
إيطاليا
خ0-1
صربيا
ف1-2
الهدف المسجل (المستقبل)
4/5
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
2/5

تاريخ مواجهات ألمانيا واليونان في المباريات الأخيرة


وجهاً لوجه

ألمانياتعادلاليونان
4
0
0
المباريات الودية
ألمانيا badge
ألمانيا
ألمانيا
2
اليونان badge
اليونان
اليونان
1
انتهت
بطولة أمم أوروبا (يورو)
ألمانيا badge
ألمانيا
ألمانيا
4
اليونان badge
اليونان
اليونان
2
انتهت
التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا
اليونان badge
اليونان
اليونان
2
ألمانيا badge
ألمانيا
ألمانيا
4
انتهت
التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا
ألمانيا badge
ألمانيا
ألمانيا
2
اليونان badge
اليونان
اليونان
0
انتهت
12الأهداف المسجلة5
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا3/4
سجل كلا الفريقين أهدافًا3/4


ترتيب ألمانيا واليونان في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027


المجموعة الثانية

#لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
اليوناناليوناناليونان
110021+13
ف
2
ألمانياألمانياألمانيا
10101101
ت
3
هولنداهولنداهولندا
10101101
ت
4
صربياصربياصربيا
100112-10
خ
Championship Playoff
تصفيات الهبوط
هبوط


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