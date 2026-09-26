ما القنوات الناقلة لمباراة ألمانيا واليونان في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستضيف منتخب ألمانيا نظيره اليوناني على ملعب "دبليو دبليو كي أرينا" ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة دوري الأمم الأوروبية 2026-2027.

الألمان يريدون الظهور بأفضل شكل بعد التعادل في الجولة الأولى مع هولندا، بينما يتصدر اليونانيون المجموعة برصيد 3 نقاط ويريدون الحفاظ على تلك الصدارة.





وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة ألمانيا واليونان في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.

متى موعد مباراة ألمانيا واليونان في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027؟

موعد مباراة ألمانيا واليونان في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027 هو الأحد 27 سبتمبر 2026 على ملعب "دبليو دبليو كي أرينا".

وتنطلق صافرة البداية في العاشرة إلا الربع مساءً (21.45) بتوقيت السعودية، الحادية عشرة إلا الربع مساءً (22:45) بتوقيت الإمارات.





دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول - الجولة 2 27 سبتمبر 2026 - 14:45 إس جي إل أرينا





ما القنوات الناقلة لمباراة ألمانيا واليونان في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027؟

حصلت شبكة قنوات بي إن سبورتس، على حقوق بث مباريات دوري الأمم الأوروبية 2026-2027، وسوف تنقل المباراة على شاشتها على قناة بي إن سبورتس 2.

كيف تشاهد مباراة ألمانيا واليونان في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة ألمانيا واليونان في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027 عبر تطبيق TOD TV وكذلك beIN Connect.

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من معلق مباراة ألمانيا واليونان في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027؟

أسندت قنوات بي إن سبورتس مهمة التعليق على مباراة ألمانيا واليونان في دروي الأمم الأوروبية 2026-2027 إلى عبدالله الغامدي.









beIN SPORTS HD 2 عبدالله الغامدي





التشكيل المتوقع لمباراة ألمانيا واليونان في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027









نتائج ألمانيا واليونان في المباريات الأخيرة





تاريخ مواجهات ألمانيا واليونان في المباريات الأخيرة









ترتيب ألمانيا واليونان في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027





المجموعة الثانية المستوى # لعب ف ت خ له عليه +/- نقاط المستوى 1 اليونان اليونان 1 1 0 0 2 1 +1 3 ف 2 ألمانيا ألمانيا 1 0 1 0 1 1 0 1 ت 3 هولندا هولندا 1 0 1 0 1 1 0 1 ت 4 صربيا صربيا 1 0 0 1 1 2 -1 0 خ Championship Playoff تصفيات الهبوط هبوط



