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الدوري الأوروبي
team-logoأي زد ألكمار
أفاس
team-logoيوفنتوس
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أحمد مجدي
ترجمه

ما القنوات الناقلة لمباراة ألكمار ويوفنتوس في الدوري الأوروبي 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة
الدوري الأوروبي
أي زد ألكمار ضد يوفنتوس
أي زد ألكمار
يوفنتوس
هولندا
إيطاليا

كل ما تريد معرفته عن القنوات الناقلة لمباراة ألكمار ويوفنتوس في الدوري الأوروبي 2026-2027.. وكيف تشاهدها على الإنترنت؟

يحتضن ملعب آفاس مواجهة قوية تجمع بين ألكمار ويوفنتوس، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة الدوري في بطولة الدوري الأوروبي لموسم 2026-2027.

وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة ألكمار ويوفنتوس في الدوري الأوروبي 2026-2027 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.

متى موعد مباراة ألكمار ويوفنتوس في الدوري الأوروبي 2026-2027؟

موعد مباراة ألكمار ويوفنتوس في الدوري الأوروبي 2026-2027 هو الخميس 5 نوفمبر 2026 على ملعب آفاس.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الحادية عشرة مساء (23:00) مساء بتوقيت السعودية، تمام منتصف الليل (00:00) بتوقيت الإمارات.

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الدوري الأوروبي - الجولة 4
أفاس
المباريات التالية
ألكمار

ألكمار

الدوري الأوروبي

05 نوفمبر 2026

يوفنتوس

يوفنتوس

ما القنوات الناقلة لمباراة ألكمار ويوفنتوس في الدوري الأوروبي 2026-2027؟

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس، حقوق بث مباريات الدوري الأوروبي 2026-2027، وسوف تنقل المباراة على شاشتها.

من معلق مباراة ألكمار ويوفنتوس في الدوري الأوروبي 2026-2027؟

اختارت شبكة بي إن سبورتس، خليل البلوشي، للتعليق على مباراة ألكمار ويوفنتوس في الدوري الأوروبي 2026-2026.

beIN SPORTS 1

beIN SPORTS HD 1

خليل البلوشي

كيف تشاهد مباراة ألكمار ويوفنتوس في الدوري الأوروبي 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة ألكمار ويوفنتوس في الدوري الأوروبي 2026-2027 عبر تطبيق TOD TV وكذلك beIN Connect.

وإن كنت ترغب في الحصول على إنترنت آمن وسريع يمكن الاعتماد على Nord VPN.

التشكيل المتوقع لمباراة ألكمار ويوفنتوس في الدوري الأوروبي 2026-2027

التشكيلات المحتملة ميلان ضد فيرينتسفاروشي

المدرب

  • روبن أموريم

نتائج ألكمار ويوفنتوس في المباريات الأخيرة

ميلان

ميلان - المستوى

أتالانتا
ف3-2
بورنموث
خ3-0
أودينيزي
ف0-2
بولونيا
خ2-4
إنتر
ف3-1
الهدف المسجل (المستقبل)
10/10
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
3/5
فيرينتسفاروشي

فيرينتسفاروشي - المستوى

فيكتوريا بلزن
ف2-1
KIS
ت1-1
تورينسي
ف4-1
BUD
ف5-0
PAK
ف2-0
الهدف المسجل (المستقبل)
14/3
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
3/5

تاريخ مواجهات ألكمار ويوفنتوس في المباريات الأخيرة

ترتيب ألكمار ويوفنتوس في الدوري الأوروبي 2026-2027

#لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
أولمبياكوسأولمبياكوسأولمبياكوس
431041+310
ت
ف
ف
ف
2
بنفيكابنفيكابنفيكا
3300102+89
ف
ف
ف
3
باير ليفركوزنباير ليفركوزنليفركوزن
330080+89
ف
ف
ف
4
بورنموثبورنموثبورنموث
330081+79
ف
ف
ف
5
فيرينتسفاروشيفيرينتسفاروشيفيرينتسفاروشي
330093+69
ف
ف
ف
6
يونيون سانت جيلوازيونيون سانت جيلوازسانت جيلواز
321081+77
ف
ت
ف
7
يوفنتوسيوفنتوسيوفنتوس
321093+67
ت
ف
ف
8
بشكتاشبشكتاشبشكتاش
321095+47
ت
ف
ف
9
سندرلاندسندرلاندسندرلاند
321042+27
ت
ف
ف
10
أي زد ألكمارأي زد ألكمارألكمار
320162+46
ف
ف
خ
11
أومونيا نيقوسياأومونيا نيقوسياأومونيا
320154+16
خ
ف
ف
12
رينرينرين
413043+16
ت
ت
ف
ت
13
ليونليونليون
320156-16
خ
ف
ف
14
ريال سوسييدادريال سوسييدادريال سوسييداد
311183+54
ف
ت
خ
15
كريستال بالاسكريستال بالاسبالاس
311185+34
ت
خ
ف
16
سبارتا براجسبارتا براجسبارتا براج
311153+24
خ
ت
ف
17
ليفيسكي صوفياليفيسكي صوفياليفسكي صوفيا
31113304
ف
ت
خ
18
دينامو زغربدينامو زغربدينامو زغرب
311134-14
خ
ف
ت
19
شتورم جراتسشتورم جراتسشتورم جراتس
311113-24
ف
خ
ت
20
إن إي سي نيميجينإن إي سي نيميجينNEC
311158-34
ف
ت
خ
21
سالزبورجسالزبورجسالزبورج
311136-34
ت
خ
ف
22
أندرلختأندرلختأندرلخت
310243+13
ف
خ
خ
23
هوفينهايمهوفينهايمهوفنهايم
31025503
ف
خ
خ
24
ميلانميلانميلان
310245-13
خ
ف
خ
25
سيلتا فيجوسيلتا فيجوسيلتا فيجو
310234-13
ف
خ
خ
26
أو إف آي كريتيأو إف آي كريتيكريت
310234-13
خ
خ
ف
27
ياجييلونيا بياليوستوكياجييلونيا بياليوستوكياجيلونيا
310246-23
خ
ف
خ
28
تورينسيتورينسيتورينسي
310247-33
خ
خ
ف
29
تساليهتساليهتساليه
301227-51
ت
خ
خ
30
هابويل بئر سبعهابويل بئر سبعهابويل بئر السبع
301216-51
خ
خ
ت
31
ليلسترومليلسترومليلستروم
301229-71
خ
ت
خ
32
ليخ بوزنانليخ بوزنانليخ بوزنان
301219-81
ت
خ
خ
33
فيكتوريا بلزنفيكتوريا بلزنفيكتوريا بلزن
300327-50
خ
خ
خ
34
مارسيليامارسيليامارسيليا
300316-50
خ
خ
خ
35
سيلتيكسيلتيكسلتيك
300339-60
خ
خ
خ
36
أرارات أرمينياأرارات أرمينياأرارات
3003211-90
خ
خ
خ
التأهل إلى دور الـ 16

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