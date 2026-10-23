ما القنوات الناقلة لمباراة أستون فيلا ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يحتضن ملعب فيلا بارك مواجهة قوية ومرتقبة تجمع بين أستون فيلا ومانشستر سيتي في الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي 2026-2027.

وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة أستون فيلا ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2026-2027 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.

متى موعد مباراة أستون فيلا ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2026-2027؟

موعد مباراة أستون فيلا ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2026-2027 هو السبت 24 أكتوبر 2026 على ملعب فيلا بارك.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا (14:30) بتوقيت السعودية، الثالثة والنصف (15:30) بتوقيت الإمارات.





الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 8 24 أكتوبر 2026 - 07:30 فيلا بارك





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ما القنوات الناقلة لمباراة أستون فيلا ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2026-2027؟

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس، حقوق بث مباريات الدوري الإنجليزي 2026-2027، وسوف تنقل المباراة على شاشتها.

من معلق مباراة أستون فيلا ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2026-2027؟

لم تختر شبكة بي إن سبورتس، عامر الخوذيري، معلقا بعد على مباراة أستون فيلا ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2026-2027 وسنوافيكم بالتفاصيل فور ورودها.





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كيف تشاهد مباراة أستون فيلا ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة أستون فيلا ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2026-2027 عبر تطبيق TOD TV وكذلك beIN Connect.

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التشكيل المتوقع لمباراة أستون فيلا ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2026-2027









نتائج أستون فيلا ومانشستر سيتي في المباريات الأخيرة









تاريخ مواجهات أستون فيلا ومانشستر سيتي في المباريات الأخيرة









ترتيب أستون فيلا ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2026-2027



