ما القنوات الناقلة لمباراة أستون فيلا وليفربول في الدوري الإنجليزي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يحتضن ملعب "فيلا بارك" مباراة لحساب الجولة 36 من الدوري الإسباني 2025-2026 والتي تجمع أستون فيلا بالضيف ليفربول.

الفريقان يحتلان المركز الرابع (ليفربول) والخامس (أستون فيلا) في الدوري الإنجليزي، ويطمح كل منهما لضمان الوصول إلى دوري أبطال أوروبا قبل الآخر وإن كانا على الأرجح سيرافقان الثلاثي آرسنال ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد إلى البطولة القارية الكبرى.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة أستون فيلا وليفربول في الدوري الإنجليزي 2025-2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

ما موعد مباراة أستون فيلا وليفربول في الدوري الإنجليزي 2025-2026؟

موعد مباراة أستون فيلا وليفربول في الدوري الإنجليزي 2025-2026، هو الجمعة 15 مايو 2026، على ملعب فيلا بارك.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في العاشرة مساء بتوقيت السعودية، الحادية عشرة بتوقيت الإمارات.

الدوري الإنجليزي الممتاز - الدوري الإنجليزي الممتاز فيلا بارك

ما القنوات الناقلة لمباراة أستون فيلا وليفربول في الدوري الإنجليزي 2025-2026؟

تمتلك شبكة بي إن سبورتس حق بث مباريات الدوري الإنجليزي بشكل حصري، لذا يمكنك مشاهدة مباراة أستون فيلا وليفربول في الدوري الإنجليزي 2025-2026، عبر شاشتها

وسوف يتم نقل المواجهة عبر قناة beIN SPORTS HD 1.

كيف تشاهد مباراة أستون فيلا وليفربول في الدوري الإنجليزي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة أستون فيلا وليفربول في الدوري الإنجليزي 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

التشكيل المتوقع لمباراة أستون فيلا وليفربول في الدوري الإنجليزي 2025-2026

نتائج أستون فيلا وليفربول في المباريات الأخيرة

تاريخ مواجهات أستون فيلا وليفربول في المباريات الأخيرة

ترتيب أستون فيلا وليفربول في الدوري الإنجليزي 2025-2026