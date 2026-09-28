ما القنوات الناقلة لمباراة أستراليا والبرازيل الودية؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

تتجه أنظار عشاق كرة القدم العالمية إلى استاد سونكورب، لمتابعة المواجهة الودية التي تجمع بين أستراليا والبرازيل، ضمن سلسلة كوينزلاند الكروية خلال شهر سبتمبر 2026.

وتعد هذه المباراة الثانية بين المنتخبين، بعدما انتهت المواجهة الأولى بالتعادل الإيجابي 1-1، لتتجدد المنافسة بين السامبا والكانجورو.

ويُعرف استاد سونكورب أيضًا باسم لانج بارك أو ذا كولدرون، وهو ملعب متعدد الاستخدامات يقع في مدينة بريزبن بولاية كوينزلاند.

وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة أستراليا والبرازيل الودية والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع وكل ما تريد معرفته.

متى موعد مباراة أستراليا والبرازيل الودية؟

موعد مباراة أستراليا والبرازيل الودية هو الثلاثاء "فجر الأربعاء" 29 سبتمبر 2026 على استاد سونكورب.

وتنطلق صافرة البداية في الواحدة فجرا (01:00) بتوقيت السعودية، الثانية فجرا (02:00) بتوقيت الإمارات.





المباريات الودية - الجولة 1 29 سبتمبر 2026 - 06:00





ما القنوات الناقلة لمباراة أستراليا والبرازيل الودية؟

لم تُعلن أي شبكة رياضية عربية حتى الآن حصولها على حقوق البث الحصري للمباراة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

كيف تشاهد مباراة أستراليا والبرازيل الودية عبر الإنترنت؟

يمكن متابعة اللقاء مجانًا داخل أستراليا عبر شبكة Network 10، وفي البرازيل عبر شبكتي SporTV وTV Globo، إلى جانب منصة Paramount+.

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التشكيل المتوقع لمباراة أستراليا والبرازيل الودية









نتائج أستراليا والبرازيل في المباريات الأخيرة





تاريخ مواجهات أستراليا والبرازيل في المباريات الأخيرة











