ما القنوات الناقلة لمباراة أتلتيكو مدريد ومانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يحتضن ملعب طيران الرياض ميتروبوليتانو مواجهة قوية ومرتقبة تجمع بين أتلتيكو مدريد ومانشستر يونايتد، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2026-2027.

وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة أتلتيكو مدريد ومانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا 2026-2027 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.

متى موعد مباراة أتلتيكو مدريد ومانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا 2026-2027؟

موعد مباراة أتلتيكو مدريد ومانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا 2026-2027 هو الثلاثاء 13 أكتوبر 2026 على ملعب طيران الرياض ميتروبوليتانو.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء (22:00) مساء السعودية، الحادية عشرة مساء (23:00) بتوقيت الإمارات.





دوري أبطال أوروبا - الجولة 2 13 أكتوبر 2026 - 15:00 طيران الرياض ميتروبوليتانو





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ما القنوات الناقلة لمباراة أتلتيكو مدريد ومانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا 2026-2027؟

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس، حقوق بث مباريات دوري أبطال أوروبا 2026-2027، وسوف تنقل المباراة على شاشتها.

من معلق مباراة أتلتيكو مدريد ومانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا 2026-2027؟

اختارت شبكة بي إن سبورتس، حفيظ دراجي، للتعليق على مباراة أتلتيكو مدريد ومانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا 2026-2026.





beIN SPORTS HD 5 حفيظ دراجي





كيف تشاهد مباراة أتلتيكو مدريد ومانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة أتلتيكو مدريد ومانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا 2026-2027 عبر تطبيق TOD TV وكذلك beIN Connect.

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التشكيل المتوقع لمباراة أتلتيكو مدريد ومانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا 2026-2027









نتائج أتلتيكو مدريد ومانشستر يونايتد في المباريات الأخيرة





تاريخ مواجهات أتلتيكو مدريد ومانشستر يونايتد في المباريات الأخيرة









ترتيب أتلتيكو مدريد ومانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا 2026-2027







