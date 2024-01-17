ما القنوات الناقلة لمباراة أتلتيكو مدريد وريال مدريد في كأس ملك إسبانيا 2024؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة أتلتيكو مدريد وريال مدريد في كأس ملك إسبانيا 2024 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يواصل ريال مدريد وأتلتيكو مدريد مشوارهما في كأس ملك إسبانيا 2024 بمواجهة قوية في ديربي مدريد القوي على ملعب سفيتاس متروبوليتانو.

ويتواجه الفريقان لحساب دور الـ 16 من كأس ملك إسبانيا 2024، وتأمل كتيبتا دييجو سيميوني وكارلو أنشيلوتي في الاستمرار بالبطولة.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة أتلتيكو مدريد وريال مدريد في كأس ملك إسبانيا 2024، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

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جدول مباريات كأس ملك إسبانيا 2024، القنوات الناقلة ونتائج كل الأدوار

متى موعد مباراة أتلتيكو مدريد وريال مدريد في كأس ملك إسبانيا 2024؟

تقام مباراة أتلتيكو مدريد وريال مدريد في كأس ملك إسبانيا 2024 يوم الخميس 18 يناير 2024 على ملعب سفيتاس متروبوليتانو.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف مساءً بتوقيت السعودية، العاشرة والنصف مساءً بتوقيت مصر.

ما القنوات الناقلة ل مباراة أتلتيكو مدريد وريال مدريد في كأس ملك إسبانيا 2024 ؟

مباريات كأس ملك إسبانيا تُذاع على شبكة قنوات SSC السعودية، والتي تُعد الناقل الحصري للبطولة في الشرق الأوسط، ويمكنك متابعة مباراة أتلتيكو مدريد وريال مدريد بتعليق حاتم بطيشة.

كيف تشاهد مباراة أتلتيكو مدريد وريال مدريد في كأس ملك إسبانيا 2024 عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباريات كأس السوبر الإسباني 2024 بتعليق عربي عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "شاهد".