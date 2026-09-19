ما القنوات الناقلة لمباراة أتلتيكو مدريد وريال مدريد في الدوري الإسباني 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

يستضيف نادي أتلتيكو مدريد نظيره ريال مدريد على ملعب "طيران الرياض متروبوليتانو" ضمن منافسات الجولة السادسة في الدوري الإسباني 2026-2027.

ريال مدريد يطمح لعدم التعثر ومواصلة المنافسة على الصدارة مع غريمه برشلونة، بينما يريد أتلتيكو مدريد تخطي خصمه في جدول الترتيب وهو الذي تفصله عنه 3 نقاط فحسب.

وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة أتلتيكو مدريد وريال مدريد في الدوري الإسباني 2026-2027 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.

متى موعد مباراة أتلتيكو مدريد وريال مدريد في الدوري الإسباني 2026-2027؟

موعد مباراة أتلتيكو مدريد وريال مدريد في الدوري الإسباني 2026-2027 هو الأحد 20 سبتمبر 2026 على ملعب "طيران الرياض متروبوليتانو".

وتنطلق صافرة البداية في الخامسة والربع مساءً (17:15) بتوقيت السعودية، السادسة والربع مساءً (18:15) بتوقيت الإمارات.





الدوري الإسباني - الجولة 7 20 سبتمبر 2026 - 10:15 طيران الرياض ميتروبوليتانو





ما القنوات الناقلة لمباراة أتلتيكو مدريد وريال مدريد في الدوري الإسباني 2026-2027؟

حصلت شبكة قنوات بي إن سبورتس، على حقوق بث مباريات الدوري الإسباني 2026-2027، وسوف تنقل المباراة على شاشتها على قناة بي إن سبورتس 1.

من معلق مباراة أتلتيكو مدريد وريال مدريد في الدوري الإسباني 2026-2027؟

اختارت شبكة بي إن سبورتس، علي سعيد الكعبي، للتعليق على مباراة أتلتيكو مدريد وريال مدريد في الدوري الإسباني 2026-2026.





beIN SPORTS HD 1 علي سعيد الكعبي





كيف تشاهد مباراة أتلتيكو مدريد وريال مدريد في الدوري الإسباني 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة أتلتيكو مدريد وريال مدريد في الدوري الإسباني 2026-2027 عبر تطبيق TOD TV وكذلك beIN Connect.

وإن كنت ترغب في الحصول على إنترنت آمن وسريع يمكن الاعتماد على Nord VPN.









التشكيل المتوقع لمباراة أتلتيكو مدريد وريال مدريد في الدوري الإسباني 2026-2027









نتائج أتلتيكو مدريد وريال مدريد في المباريات الأخيرة





تاريخ مواجهات أتلتيكو مدريد وريال مدريد في المباريات الأخيرة









ترتيب أتلتيكو مدريد وريال مدريد في الدوري الإسباني 2026-2027







