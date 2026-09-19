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الدوري الإسباني
team-logoأتلتيكو مدريد
طيران الرياض ميتروبوليتانو
team-logoريال مدريد
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أحمد مجدي
ترجمه

ما القنوات الناقلة لمباراة أتلتيكو مدريد وريال مدريد في الدوري الإسباني 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

القنوات الناقلة
أتلتيكو مدريد ضد ريال مدريد
أتلتيكو مدريد
ريال مدريد
الدوري الإسباني
إسبانيا

كل ما تريد معرفته عن القنوات الناقلة لمباراة أتلتيكو مدريد وريال مدريد في الدوري الإسباني 2026-2027.. وكيف تشاهدها على الإنترنت؟

يستضيف نادي أتلتيكو مدريد نظيره ريال مدريد على ملعب "طيران الرياض متروبوليتانو" ضمن منافسات الجولة السادسة في الدوري الإسباني 2026-2027.

ريال مدريد يطمح لعدم التعثر ومواصلة المنافسة على الصدارة مع غريمه برشلونة، بينما يريد أتلتيكو مدريد تخطي خصمه في جدول الترتيب وهو الذي تفصله عنه 3 نقاط فحسب.

وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة أتلتيكو مدريد وريال مدريد في الدوري الإسباني 2026-2027 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.

متى موعد مباراة أتلتيكو مدريد وريال مدريد في الدوري الإسباني 2026-2027؟

موعد مباراة أتلتيكو مدريد وريال مدريد في الدوري الإسباني 2026-2027 هو الأحد 20 سبتمبر 2026 على ملعب "طيران الرياض متروبوليتانو".

وتنطلق صافرة البداية في الخامسة والربع مساءً (17:15) بتوقيت السعودية، السادسة والربع مساءً (18:15) بتوقيت الإمارات.


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الدوري الإسباني - الجولة 7
طيران الرياض ميتروبوليتانو


ما القنوات الناقلة لمباراة أتلتيكو مدريد وريال مدريد في الدوري الإسباني 2026-2027؟

حصلت شبكة قنوات بي إن سبورتس، على حقوق بث مباريات الدوري الإسباني 2026-2027، وسوف تنقل المباراة على شاشتها على قناة بي إن سبورتس 1.

من معلق مباراة أتلتيكو مدريد وريال مدريد في الدوري الإسباني 2026-2027؟

اختارت شبكة بي إن سبورتس، علي سعيد الكعبي، للتعليق على مباراة أتلتيكو مدريد وريال مدريد في الدوري الإسباني 2026-2026.


beIN SPORTS 1


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علي سعيد الكعبي


كيف تشاهد مباراة أتلتيكو مدريد وريال مدريد في الدوري الإسباني 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة أتلتيكو مدريد وريال مدريد في الدوري الإسباني 2026-2027 عبر تطبيق TOD TV وكذلك beIN Connect.

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التشكيل المتوقع لمباراة أتلتيكو مدريد وريال مدريد في الدوري الإسباني 2026-2027


التشكيلات المحتملة أتلتيكو مدريد ضد ريال مدريد

3-4-2-1
أتلتيكو مدريد crest
أتلتيكو مدريد
أتلتيكو مدريد
التشكيل
ريال مدريد crest
ريال مدريد
ريال مدريد
4-2-3-1
يان أوبلاكيان أوبلاكمارك بوبيلمارك بوبيلكريستيان روميروكريستيان روميرودافيد هانكودافيد هانكوأليخاندرو بايناأليخاندرو بايناجيوليانو سيميونيجيوليانو سيميونيكانج إن ليكانج إن ليمورتين هيولماندمورتين هيولماندماركوس يورينتيماركوس يورينتيكوكيكوكيجوناثان ديفيدجوناثان ديفيدتيبو كورتواتيبو كورتواإبراهيما كوناتيإبراهيما كوناتيمارك كوكوريلامارك كوكوريلادينزل دومفريسدينزل دومفريسدين هويسيندين هويسينفيديريكو فالفيرديفيديريكو فالفيرديأوريلين تشوامينيأوريلين تشوامينيأردا جولرأردا جولرجود بيلينجهامجود بيلينجهامفينيسيوس جونيورفينيسيوس جونيوركيليان مبابيكيليان مبابي
ريال مدريد crest
ريال مدريد
ريال مدريد
3-4-2-1
أتلتيكو مدريد

التشكيلة الأساسية

ريال مدريد

المدرب

  • دييجو سيميوني
  • جوزيه مورينيو


نتائج أتلتيكو مدريد وريال مدريد في المباريات الأخيرة


أتلتيكو مدريد

أتلتيكو مدريد - المستوى

إشبيلية
ف1-3
أتلتيك بيلباو
خ3-0
ليفربول
خ2-1
ريال سوسييداد
ف0-3
أوساسونا
ف4-0
الهدف المسجل (المستقبل)
11/6
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
5/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
2/5
ريال مدريد

ريال مدريد - المستوى

مالاجا
ف4-0
بيتيس
خ1-0
إنتر
ف2-1
فاييكانو
ف4-1
إلتشي
ف2-3
الهدف المسجل (المستقبل)
13/5
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
3/5

تاريخ مواجهات أتلتيكو مدريد وريال مدريد في المباريات الأخيرة


وجهاً لوجه

أتلتيكو مدريدتعادلريال مدريد
1
0
4
الدوري الإسباني
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ريال مدريد
ريال مدريد
3
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أتلتيكو مدريد
أتلتيكو مدريد
2
انتهت
السوبر الإسباني
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أتلتيكو مدريد
أتلتيكو مدريد
1
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ريال مدريد
ريال مدريد
2
انتهت
الدوري الإسباني
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أتلتيكو مدريد
أتلتيكو مدريد
5
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ريال مدريد
ريال مدريد
2
انتهت
دوري أبطال أوروبا
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أتلتيكو مدريد
أتلتيكو مدريد
1
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ريال مدريد
ريال مدريد
0
انتهت
دوري أبطال أوروبا
ريال مدريد badge
ريال مدريد
ريال مدريد
2
أتلتيكو مدريد badge
أتلتيكو مدريد
أتلتيكو مدريد
1
انتهت
9الأهداف المسجلة9
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا4/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا4/5


ترتيب أتلتيكو مدريد وريال مدريد في الدوري الإسباني 2026-2027


#لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
برشلونةبرشلونةبرشلونة
6600286+2218
ف
ف
ف
ف
ف
2
ريال مدريدريال مدريدريال مدريد
6501176+1115
ف
ف
خ
ف
ف
3
ريال بيتيسريال بيتيسبيتيس
650186+215
ف
ف
ف
خ
ف
4
أتلتيكو مدريدأتلتيكو مدريدأتلتيكو مدريد
6411146+813
ف
ف
خ
ف
ت
5
إشبيليةإشبيليةإشبيلية
641196+313
ف
ف
ت
خ
ف
6
ديبورتيفو ألافيسديبورتيفو ألافيسألافيس
6312116+510
خ
خ
ف
ف
ت
7
ديبورتيفو لاكورنياديبورتيفو لاكورنياCOR
623197+29
خ
ت
ف
ف
ت
8
أتلتيك بيلباوأتلتيك بيلباوأتلتيك بيلباو
521276+17
ت
ف
ف
خ
خ
9
إسبانيولإسبانيولإسبانيول
7214101007
خ
خ
ف
ت
خ
10
راسينج سانتانديرراسينج سانتانديرراسينج
62131116-57
خ
ف
خ
ف
خ
11
رايو فاليكانورايو فاليكانوفاييكانو
62131015-57
ف
خ
ف
خ
ت
12
ريال سوسييدادريال سوسييدادريال سوسييداد
6213611-57
خ
ف
ت
ف
خ
13
أوساسوناأوساسوناأوساسونا
6213512-77
خ
خ
خ
ف
ف
14
فياريالفياريالفياريال
61231011-15
ف
خ
خ
خ
ت
15
ليفانتيليفانتيليفانتي
512279-25
خ
ت
ف
ت
خ
16
خيتافيخيتافيخيتافي
612337-45
خ
ت
ت
خ
ف
17
إلتشيإلتشيإلتشي
71241117-65
ف
خ
ت
خ
خ
18
سيلتا فيجوسيلتا فيجوسيلتا فيجو
604236-34
ت
ت
ت
خ
خ
19
فالنسيافالنسيافالنسيا
6114210-84
ف
خ
خ
خ
خ
20
مالاجامالاجامالاجا
6033311-83
خ
ت
ت
خ
ت
دوري الأبطال
كأس الاتحاد الأوروبي
التأهل إلى دوري المؤتمر الأوروبي
هبوط


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