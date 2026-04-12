ما القنوات الناقلة لمباراة أتلتيكو مدريد وبرشلونة في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يتزين ملعب طيران الرياض ميتروبوليتانو، لاستقبال مباراة هامة وقوية، تجمع بين برشلونة، أمام مضيفه أتلتيكو مدريد، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2025-2026.

برشلونة سقط في مباراة الذهاب على أرضه بثنائية نظيفة ليجعل مهمة تأهله إلى الدور القادم أكثر صعوبة، لكنّه يحتاج إلى تقديم أفضل ما لديه لتقديم عودة تاريخية.

أما أتلتيكو مدريد، فيبحث عن تعميق آلام برشلونة وتحقيق فوزًا جديدًا ليخرج النادي الكتالوني من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، كما سبق وفعلها مرتين في 2014 و2016.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة أتلتيكو مدريد وبرشلونة في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2025-2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

ما موعد مباراة أتلتيكو مدريد وبرشلونة في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2025-2026؟





موعد مباراة أتلتيكو مدريد وبرشلونة في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2025-2026، هو الثلاثاء 14 أبريل 2026، على ملعب طيران الرياض ميتروبوليتانو.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام العاشرة مساءُ بتوقيت السعودية، الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة أتلتيكو مدريد وبرشلونة في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2025-2026؟





تمتلك شبكة بي إن سبورتس حق بث مباريات دوري أبطال أوروبا بشكل حصري، لذا يمكنك مشاهدة مباراة أتلتيكو مدريد وبرشلونة في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2025-2026، عبر شاشتها

وسوف يتم نقل المواجهة عبر قناة beIN SPORTS HD 2 بتعليق خليل البلوشي.





القنوات الناقلة المعلق beIN SPORTS 2 خليل البلوشي TOD TV





كيف تشاهد مباراة أتلتيكو مدريد وبرشلونة في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2025-2026 عبر الإنترنت؟





يمكن مشاهدة مباراة أتلتيكو مدريد وبرشلونة في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

