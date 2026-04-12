Goal.com
مباشر
تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
Live Scores, Stats, and the Latest News
دوري أبطال أوروبا
أتلتيكو مدريد
طيران الرياض ميتروبوليتانو
برشلونة
شاهد من أي مكان في العالم عبر
مصعب صلاح

ما القنوات الناقلة لمباراة أتلتيكو مدريد وبرشلونة في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة
دوري أبطال أوروبا
برشلونة
أتلتيكو مدريد
أتلتيكو مدريد ضد برشلونة

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة أتلتيكو مدريد وبرشلونة في إياب ربع دوري أبطال أوروبا 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

يتزين ملعب طيران الرياض ميتروبوليتانو، لاستقبال مباراة هامة وقوية، تجمع بين برشلونة، أمام مضيفه أتلتيكو مدريد، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2025-2026.

برشلونة سقط في مباراة الذهاب على أرضه بثنائية نظيفة ليجعل مهمة تأهله إلى الدور القادم أكثر صعوبة، لكنّه يحتاج إلى تقديم أفضل ما لديه لتقديم عودة تاريخية.

أما أتلتيكو مدريد، فيبحث عن تعميق آلام برشلونة وتحقيق فوزًا جديدًا ليخرج النادي الكتالوني من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، كما سبق وفعلها مرتين في 2014 و2016.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة أتلتيكو مدريد وبرشلونة في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2025-2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

ما موعد مباراة أتلتيكو مدريد وبرشلونة في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2025-2026؟


دوري أبطال أوروبا
أتلتيكو مدريد crest
أتلتيكو مدريد
أتلتيكو مدريد
برشلونة crest
برشلونة
برشلونة

موعد مباراة أتلتيكو مدريد وبرشلونة في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2025-2026، هو الثلاثاء 14 أبريل 2026، على ملعب طيران الرياض ميتروبوليتانو.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام العاشرة مساءُ بتوقيت السعودية، الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات.

crest
دوري أبطال أوروبا - المرحلة النهائية
طيران الرياض ميتروبوليتانو

ما القنوات الناقلة لمباراة أتلتيكو مدريد وبرشلونة في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2025-2026؟


تمتلك شبكة بي إن سبورتس حق بث مباريات دوري أبطال أوروبا بشكل حصري، لذا يمكنك مشاهدة مباراة أتلتيكو مدريد وبرشلونة في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2025-2026، عبر شاشتها

وسوف يتم نقل المواجهة عبر قناة beIN SPORTS HD 2 بتعليق خليل البلوشي.


القنوات الناقلة

المعلق

beIN SPORTS 2

خليل البلوشي

TOD TV


كيف تشاهد مباراة أتلتيكو مدريد وبرشلونة في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2025-2026 عبر الإنترنت؟


يمكن مشاهدة مباراة أتلتيكو مدريد وبرشلونة في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

التشكيل المتوقع لمباراة أتلتيكو مدريد وبرشلونة في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2025-2026


التشكيلات المحتملة أتلتيكو مدريد ضد برشلونة

أتلتيكو مدريدHome team crest

4-4-2

التشكيل

4-2-3-1

Home team crestبرشلونة
1
خوان موسو
3
ماتيو روجيري
24
روبين لو نورماند
16
ناهويل مولينا
15
كليمونت لينغليت
20
جيوليانو سيميوني
4
R. Mendoza
22
أديمولا لوكمان
14
ماركوس يورينتي
19
خوليان ألفاريز
7
أنطوان جريزمان
13
جوان جارسيا
23
جول كوندي
4
رونالد أراوخو
2
جواو كانسيلو
18
جيرارد مارتن
14
ماركوس راشفورد
8
بيدري
24
إيريك جارسيا
20
داني أولمو
10
لامين يامال
9
روبرت ليفاندوفسكي

4-2-3-1

برشلونةAway team crest

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • دييجو سيميوني

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • هانسي فليك


نتائج أتلتيكو مدريد وبرشلونة في المباريات الأخيرة



أتلتيكو مدريد
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
8/10
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين
4/5

برشلونة
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
14/6
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
3/5

تاريخ مواجهات أتلتيكو مدريد وبرشلونة الأخيرة


أتلتيكو مدريد

آخر 5 مباريات

برشلونة

2

انتصاران

0

تعادل

3

انتصارات

8

الأهداف المسجلة

8
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين
2/5



