ما القنوات الناقلة لمباراة أتلانتا يونايتد وإنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يحتضن ملعب بيستا مرسيدس بنز مواجهة قوية ومرتقبة تجمع بين أتلانتا يونايتد وإنتر ميامي، ضمن منافسات الجولة الثلاثين من بطولة الدوري الأمريكي لكرة القدم 2026.

وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة أتلانتا يونايتد وإنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2026 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.

متى موعد مباراة أتلانتا يونايتد وإنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2026؟

موعد مباراة أتلانتا يونايتد وإنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2026 هو الأحد 18 أكتوبر 2026 على ملعب "بيستا مرسيدس بنز".

وتنطلق صافرة البداية في الثانية والنصف فجرا (02:30) بتوقيت السعودية، الثالثة والنصف فجرا (03:30) بتوقيت الإمارات.

الدوري الأمريكي - الجولة 30 17 أكتوبر 2026 - 19:30 مرسيدس بنز





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ما القنوات الناقلة لمباراة أتلانتا يونايتد وإنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2026؟

لا توجد قناة عربية ناقلة لمباريات الدوري الأمريكي، ولكن يمكن متابعة البث المباشر للبطولة عبر الإنترنت.

كيف تشاهد مباراة أتلانتا يونايتد وإنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة البث المباشر لمباريات إنتر ميامي ومتابعة ليونيل ميسي عبر تطبيق Apple TV.





التشكيل المتوقع لمباراة أتلانتا يونايتد وإنتر ميامي في الدوري الأمريكي









نتائج أتلانتا يونايتد وإنتر ميامي في المباريات الأخيرة





تاريخ مواجهات أتلانتا يونايتد وإنتر ميامي في المباريات الأخيرة









ترتيب أتلانتا يونايتد وإنتر ميامي في الدوري الأمريكي



