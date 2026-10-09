ما القنوات الناقلة لمباراة أتالانتا وفينيسا في الدوري الإيطالي 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستعد ملعب نيو بالانس أرينا لاستقبال مباراة مهمة تجمع أتالانتا وفينيسا في الجولة السادسة من الدوري الإيطالي 2026-2027.
ساسوولو يحتل المركز الحادي عشر برصيد 6 نقاط، بينما يتذيل فينيسا الترتيب دون نقاط.
في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة أتالانتا وفينيسا في الدوري الإيطالي 2026-2027 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.
ما موعد مباراة أتالانتا وفينيسا في الدوري الإيطالي 2026-2027؟
موعد مباراة أتالانتا وفينيسا في الجولة السادسة من الدوري الإيطالي 2026-2027، هو الإثنين 12 أكتوبر 2026، على استاد نيو بالانس أرينا.
وتنطلق صافرة بداية المباراة في الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت السعودية، الثامنة والنصف بتوقيت الإمارات.
ما القنوات الناقلة لمباراة أتالانتا وفينيسا في الدوري الإيطالي 2026-2027؟
يمتلك تطبيق stc tv، حقوق بث مباريات الدوري الإيطالي 2026-2027، لذا يمكنك مشاهدة مباراة أتالانتا وفينيسا في الدوري الإيطالي من خلالها.
كيف تشاهد مباراة أتالانتا وفينيسا في الدوري الإيطالي 2026-2027 عبر الإنترنت؟
لهواة البث عبر الإنترنت، يمكنهم مشاهدة مباراة أتالانتا وفينيسا في الدوري الإيطالي 2026-2027 عبر تطبيق stc.
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التشكيل المتوقع لمباراة أتالانتا وفينيسا في الدوري الإيطالي 2026-2027
التشكيلات المحتملة أتالانتا ضد فينيسيا
التشكيلة الأساسية
المدرب
- موريتزيو ساري
- G. Stroppa
نتائج أتالانتا وفينيسا في المباريات الأخيرة
تاريخ مواجهات أتالانتا وفينيسا في المباريات الأخيرة
وجهاً لوجه
ترتيب أتالانتا وفينيسا في الدوري الإيطالي 2026-2027
|#
|لعب
|ف
|ت
|خ
|له
|عليه
|+/-
|نقاط
|المستوى
|1
|6
|5
|1
|0
|18
|8
|+10
|16
ف
ت
ف
ف
ف
|2
|5
|4
|1
|0
|14
|3
|+11
|13
ت
ف
ف
ف
ف
|3
|5
|4
|1
|0
|8
|3
|+5
|13
ف
ت
ف
ف
ف
|4
|5
|4
|0
|1
|5
|2
|+3
|12
ف
ف
ف
خ
ف
|5
|5
|3
|2
|0
|10
|4
|+6
|11
ف
ت
ت
ف
ف
|6
|5
|3
|1
|1
|9
|4
|+5
|10
ف
ت
ف
ف
خ
|7
|5
|3
|1
|1
|8
|4
|+4
|10
ف
خ
ت
ف
ف
|8
|5
|3
|1
|1
|9
|6
|+3
|10
خ
ف
ف
ف
ت
|9
|5
|2
|1
|2
|7
|6
|+1
|7
ت
ف
خ
خ
ف
|10
|5
|2
|1
|2
|9
|9
|0
|7
خ
ف
ت
ف
خ
|11
|5
|2
|0
|3
|5
|7
|-2
|6
خ
خ
خ
ف
ف
|12
|5
|2
|0
|3
|5
|10
|-5
|6
خ
ف
خ
خ
ف
|13
|5
|1
|1
|3
|8
|11
|-3
|4
خ
خ
خ
ف
ت
|14
|5
|1
|1
|3
|5
|8
|-3
|4
ت
خ
ف
خ
خ
|15
|5
|1
|1
|3
|8
|12
|-4
|4
ف
خ
ت
خ
خ
|16
|6
|1
|1
|4
|5
|11
|-6
|4
ف
خ
ت
خ
خ
|17
|6
|1
|1
|4
|4
|10
|-6
|4
خ
ف
خ
ت
خ
|18
|6
|1
|1
|4
|7
|14
|-7
|4
خ
ت
ف
خ
خ
|19
|5
|0
|2
|3
|3
|6
|-3
|2
ت
خ
ت
خ
خ
|20
|5
|0
|0
|5
|4
|13
|-9
|0
خ
خ
خ
خ
خ