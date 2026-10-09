ما القنوات الناقلة لمباراة أتالانتا وفينيسا في الدوري الإيطالي 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستعد ملعب نيو بالانس أرينا لاستقبال مباراة مهمة تجمع أتالانتا وفينيسا في الجولة السادسة من الدوري الإيطالي 2026-2027.

ساسوولو يحتل المركز الحادي عشر برصيد 6 نقاط، بينما يتذيل فينيسا الترتيب دون نقاط.





في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة أتالانتا وفينيسا في الدوري الإيطالي 2026-2027 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة أتالانتا وفينيسا في الدوري الإيطالي 2026-2027؟

موعد مباراة أتالانتا وفينيسا في الجولة السادسة من الدوري الإيطالي 2026-2027، هو الإثنين 12 أكتوبر 2026، على استاد نيو بالانس أرينا.

المباريات التالية أتالانتا الدوري الإيطالي 12:30 فينيزيا

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت السعودية، الثامنة والنصف بتوقيت الإمارات.





الدوري الإيطالي - الجولة 6 12 أكتوبر 2026 - 12:30 نيو بالانس





ما القنوات الناقلة لمباراة أتالانتا وفينيسا في الدوري الإيطالي 2026-2027؟

يمتلك تطبيق stc tv، حقوق بث مباريات الدوري الإيطالي 2026-2027، لذا يمكنك مشاهدة مباراة أتالانتا وفينيسا في الدوري الإيطالي من خلالها.









كيف تشاهد مباراة أتالانتا وفينيسا في الدوري الإيطالي 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث عبر الإنترنت، يمكنهم مشاهدة مباراة أتالانتا وفينيسا في الدوري الإيطالي 2026-2027 عبر تطبيق stc.

ويمكن الاشتراك الآن في التطبيق وتابع الدوري الإيطالي عبر stc tv مجانًا لجميع عملاء باقات بيتي فايبر و مفوتر 4 إكسترا ومفوتر ماكس في السعودية أو مقابل 15 ريال فقط في الشهر





التشكيل المتوقع لمباراة أتالانتا وفينيسا في الدوري الإيطالي 2026-2027









نتائج أتالانتا وفينيسا في المباريات الأخيرة





تاريخ مواجهات أتالانتا وفينيسا في المباريات الأخيرة





ترتيب أتالانتا وفينيسا في الدوري الإيطالي 2026-2027



