ما القنوات الناقلة لمباراة أتالانتا وبارما في الدوري الإيطالي 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستعد ملعب نيو بالانس أرينا لاستقبال مباراة مهمة تجمع أتالانتا وبارما في الجولة العاشرة من الدوري الإيطالي 2026-2027.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة أتالانتا وبارما في الدوري الإيطالي 2026-2027 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة أتالانتا وبارما في الدوري الإيطالي 2026-2027؟

موعد مباراة أتالانتا وبارما في الجولة العاشرة من الدوري الإيطالي 2026-2027، هو الإثنين 2 نوفمبر 2026، على ملعب نيو بالانس أرينا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الساعة الحادية عشرة إلا الربع مساء (22:45) بتوقيت السعودية، الثانية عشرة إلا الربع (23:45) بتوقيت الإمارات.

الدوري الإيطالي - الجولة 10 2 نوفمبر 2026 - 14:45 نيو بالانس

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ما القنوات الناقلة لمباراة أتالانتا وبارما في الدوري الإيطالي 2026-2027؟

يمتلك تطبيق stc tv، حقوق بث مباريات الدوري الإيطالي 2026-2027، لذا يمكنك مشاهدة مباراة أتالانتا وبارما في الكالتشيو من خلالها.

كيف تشاهد مباراة أتالانتا وبارما في الدوري الإيطالي 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث عبر الإنترنت، يمكنهم مشاهدة مباراة أتالانتا وبارما في الدوري الإيطالي 2026-2027 عبر تطبيق stc.

ويمكن الاشتراك الآن في التطبيق وتابع الدوري الإيطالي عبر stc tv مجانًا لجميع عملاء باقات بيتي فايبر ومفوتر 4 إكسترا ومفوتر ماكس في السعودية أو مقابل 15 ريال فقط في الشهر.

التشكيل المتوقع لمباراة أتالانتا وبارما في الدوري الإيطالي 2026-2027

نتائج أتالانتا وبارما في المباريات الأخيرة

تاريخ مواجهات أتالانتا وبارما في المباريات الأخيرة

ترتيب أتالانتا وبارما في الدوري الإيطالي 2026-2027