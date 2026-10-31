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الدوري الإيطالي
team-logoأتالانتا
نيو بالانس
team-logoبارما
الدوري الإيطالي مجانًا على stc tv لعملاء باقات بيتي فايبر ومفوتر 4 وماكس وبرو 4 و5
أحمد مجدي
ترجمه

ما القنوات الناقلة لمباراة أتالانتا وبارما في الدوري الإيطالي 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة
الدوري الإيطالي
أتالانتا ضد بارما
أتالانتا
بارما

كل ما تريد معرفته عن القنوات الناقلة لمباراة أتالانتا وبارما في الدوري الإيطالي 2026-2027 .. وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

يستعد ملعب نيو بالانس أرينا لاستقبال مباراة مهمة تجمع أتالانتا وبارما في الجولة العاشرة من الدوري الإيطالي 2026-2027.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة أتالانتا وبارما في الدوري الإيطالي 2026-2027 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة أتالانتا وبارما في الدوري الإيطالي 2026-2027؟

موعد مباراة أتالانتا وبارما في الجولة العاشرة من الدوري الإيطالي 2026-2027، هو الإثنين 2 نوفمبر 2026، على ملعب نيو بالانس أرينا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الساعة الحادية عشرة إلا الربع مساء (22:45) بتوقيت السعودية، الثانية عشرة إلا الربع (23:45) بتوقيت الإمارات.

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الدوري الإيطالي - الجولة 10
نيو بالانس
المباريات التالية
أتالانتا

أتالانتا

الدوري الإيطالي

02 نوفمبر 2026

بارما

بارما

ما القنوات الناقلة لمباراة أتالانتا وبارما في الدوري الإيطالي 2026-2027؟

يمتلك تطبيق stc tv، حقوق بث مباريات الدوري الإيطالي 2026-2027، لذا يمكنك مشاهدة مباراة أتالانتا وبارما في الكالتشيو من خلالها.

كيف تشاهد مباراة أتالانتا وبارما في الدوري الإيطالي 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث عبر الإنترنت، يمكنهم مشاهدة مباراة أتالانتا وبارما في الدوري الإيطالي 2026-2027 عبر تطبيق stc.

ويمكن الاشتراك الآن في التطبيق وتابع الدوري الإيطالي عبر stc tv مجانًا لجميع عملاء باقات بيتي فايبر ومفوتر 4 إكسترا ومفوتر ماكس في السعودية أو مقابل 15 ريال فقط في الشهر.

التشكيل المتوقع لمباراة أتالانتا وبارما في الدوري الإيطالي 2026-2027

التشكيلات المحتملة أتالانتا ضد بارما

4-2-3-1
أتالانتا crest
أتالانتا
أتالانتا
التشكيل
بارما crest
بارما
بارما
3-4-2-1
ماركو كارنيسيكيماركو كارنيسيكيteam-logoR. Obricدافيد زاباكوستادافيد زاباكوستالورينزو بيرناسكونيلورينزو بيرناسكونيجيورجيو سكالفينيجيورجيو سكالفينيجيانلوكا غايتانوجيانلوكا غايتانوإليف إلماسإليف إلماستشارلز دي كاتيلاييرتشارلز دي كاتيلاييرنيكولا زاليفسكينيكولا زاليفسكيإيدرسونإيدرسوننيكولا كرستوفيتشنيكولا كرستوفيتشG. DaffaraG. Daffaraماريانو تروالوماريانو تروالوإنريكو ديل براتوإنريكو ديل براتوD. DrobnicD. Drobnicمانديلا كيتامانديلا كيتافرانكو كاربونيفرانكو كاربونيS. BritschgiS. Britschgiالبلال توريهالبلال توريهفنسنت سيروفنسنت سيروأدريان بيرنابيأدريان بيرنابيD. RomeroD. Romero
بارما crest
بارما
بارما
4-2-3-1
أتالانتا

التشكيلة الأساسية

بارما

المدرب

  • موريتزيو ساري
  • ألبرتو جيلاردينو

نتائج أتالانتا وبارما في المباريات الأخيرة

أتالانتا

أتالانتا - المستوى

بافوس
ف3-1
ميلان
خ3-2
أياكس
خ2-0
فروسينوني
ت4-4
فيورنتينا
ت2-2
الهدف المسجل (المستقبل)
11/12
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
4/5
بارما

بارما - المستوى

جنوى
ف2-1
إنتر
خ3-0
تورينو
خ0-3
لاتسيو
خ2-1
أودينيزي
ت0-0
الهدف المسجل (المستقبل)
3/9
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
2/5

تاريخ مواجهات أتالانتا وبارما في المباريات الأخيرة

وجهاً لوجه

أتالانتاتعادلبارما
2
1
2
الدوري الإيطالي
أتالانتا badge
أتالانتا
أتالانتا
4
بارما badge
بارما
بارما
0
انتهت
الدوري الإيطالي
بارما badge
بارما
بارما
1
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أتالانتا
أتالانتا
1
انتهت
الدوري الإيطالي
أتالانتا badge
أتالانتا
أتالانتا
2
بارما badge
بارما
بارما
3
انتهت
الدوري الإيطالي
بارما badge
بارما
بارما
1
أتالانتا badge
أتالانتا
أتالانتا
3
انتهت
وديات الأندية
بارما badge
بارما
بارما
4
أتالانتا badge
أتالانتا
أتالانتا
1
انتهت
11الأهداف المسجلة9
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا4/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا4/5

ترتيب أتالانتا وبارما في الدوري الإيطالي 2026-2027

#لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
إنترإنترإنتر
98102510+1525
ف
ف
ف
ف
ت
2
لاتسيولاتسيولاتسيو
9810227+1525
ف
ف
ف
ف
ف
3
روماروماروما
10730279+1824
ف
ف
ت
ف
ت
4
كوموكوموكومو
9621178+920
ف
ف
ف
ت
خ
5
ميلانميلانميلان
95311811+718
خ
ف
ف
ت
ف
6
فروسينونيفروسينونيفروسينوني
95222214+817
ف
ت
ف
خ
ف
7
نابولينابولينابولي
94231711+614
ف
ت
خ
ف
ت
8
بولونيابولونيابولونيا
104241413+114
ف
ف
ف
خ
ف
9
يوفنتوسيوفنتوسيوفنتوس
94231110+114
خ
ف
خ
ت
ف
10
تورينوتورينوتورينو
94141414013
خ
ف
ف
ف
ت
11
كالياريكالياريكالياري
9414813-513
خ
خ
خ
ت
ف
12
أتالانتاأتالانتاأتالانتا
93241617-111
ت
ت
خ
ف
خ
13
جنوىجنوىجنوى
9315813-510
ف
ف
خ
ف
خ
14
ليتشيليتشيليتشي
93061019-99
خ
خ
ف
خ
خ
15
ساسولوساسولوساسوولو
92251422-88
خ
خ
خ
ت
خ
16
مونزامونزامونزا
102171724-77
خ
خ
خ
ف
خ
17
فيورنتينافيورنتينافيورنتينا
91261121-105
ت
خ
خ
خ
ت
18
بارمابارمابارما
9126515-105
ت
خ
خ
خ
ف
19
أودينيزيأودينيزيأودينيزي
101271022-125
خ
ت
خ
خ
خ
20
فينيسيافينيسيافينيزيا
9108619-133
خ
خ
ف
خ
خ
دوري الأبطال
كأس الاتحاد الأوروبي
التأهل إلى دوري المؤتمر الأوروبي
هبوط

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