ما القنوات الناقلة لمباراة آرسنال ومانشستر سيتي في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستقبل ملعب ويمبلي، مباراة هامة وقوية، تجمع بين آرسنال ومانشستر سيتي، في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية 2025-2026.

الكل على موعد مع مباراة من قمم الكرة الإنجليزية، آرسنال ومانشستر سيتي كلاهما يبحثان عن أول لقب خلال الموسم الحالي، وفرصة كبيرة للمدفعجية للتتويج بكل الألقاب..

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة آرسنال ومانشستر سيتي في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية 2025-2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

ما موعد مباراة آرسنال ومانشستر سيتي في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية 2025-2026؟

موعد مباراة آرسنال ومانشستر سيتي، في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية 2025-2026، هو الأحد 22 مارس 2026، على ملعب ويمبلي.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في السابعة والنصف مساءً بتوقيت السعودية، السابعة والنصف بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة آرسنال ومانشستر سيتي في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية 2025-2026؟

تمتلك شبكة بي إن سبورتس حق بث مباريات كأس الرابطة الإنجليزية بشكل حصري، لذا يمكنك مشاهدة مباراة آرسنال ومانشستر سيتي، عبر شاشتها.

وسوف يتم نقل المواجهة عبر قناة beIN SPORTS HD 1 بتعليق عصام الشوالي.

التشكيل المتوقع لمباراة آرسنال ومانشستر سيتي في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية 2025-2026

الإصابات واللاعبون الموقوفون الإصابات والإيقافات 23 ميكيل ميرينو الإصابات والإيقافات 24 جوسكو جفارديول

نتائج آرسنال ومانشستر سيتي في المباريات الأخيرة

تاريخ مواجهات آرسنال ومانشستر سيتي الأخيرة