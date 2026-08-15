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الدرع الخيرية
team-logoآرسنال
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team-logoمانشستر سيتي
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أحمد مجدي

ما القنوات الناقلة لمباراة آرسنال ومانشستر سيتي في كأس الدرع الخيرية 2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة
آرسنال ضد مانشستر سيتي
آرسنال
مانشستر سيتي
الدرع الخيرية

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة آرسنال ومانشستر سيتي في كأس الدرع الخيرية 2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

يستضيف ملعب "ميلينيوم" مواجهة كبرى تجمع بين آرسنال ومانشستر سيتي في كأس الدرع الخيرية 2026.

ويريد المدربان ميكيل أرتيتا وإنزو ماريسكا أن يفتتحا المباريات في الموسم المنتظر بإحراز لقب يخفف الضغط على كل منهما أمام الجماهير فيما تبقى من عمر الموسم.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة آرسنال ومانشستر سيتي في كأس الدرع الخيرية 2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

ما موعد مباراة آرسنال ومانشستر سيتي في كأس الدرع الخيرية 2026؟

موعد مباراة آرسنال ومانشستر سيتي في كأس الدرع الخيرية 2026، هو الأحد 16 أغسطس 2026، على ملعب ميلينيوم.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الرابعة عصرًا بتوقيت السعودية، الخامسة بتوقيت الإمارات.

الدرع الخيرية
آرسنال crest
آرسنال
آرسنال
مانشستر سيتي crest
مانشستر سيتي
مان سيتي
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الدرع الخيرية - النهائي
الألفية

ما القنوات الناقلة لمباراة آرسنال ومانشستر سيتي في كأس الدرع الخيرية 2026؟

تمتلك شبكة بي إن سبورتس حق بث مباريات الدرع الخيرية بشكل حصري، لذا يمكنك مشاهدة مباراة آرسنال ومانشستر سيتي في كأس الدرع الخيرية 2026، عبر شاشتها

وسوف يتم نقل المواجهة عبر قناة beIN SPORTS HD 1 بتعليق حسن العيدروس.

القنوات الناقلةالتعليق
beIN SPORTS 1حسن العيدروس
 
TOD TV

كيف تشاهد مباراة آرسنال ومانشستر سيتي في كأس الدرع الخيرية 2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة آرسنال ومانشستر سيتي في كأس الدرع الخيرية 2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

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التشكيل المتوقع لمباراة آرسنال ومانشستر سيتي في كأس الدرع الخيرية 2026

التشكيلات المحتملة آرسنال ضد مانشستر سيتي

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • ميكيل آرتيتا

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • إينزو ماريسكا

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

نتائج آرسنال ومانشستر سيتي في المباريات الأخيرة

آرسنال
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
9/9
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
5/5

مان سيتي
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
9/6
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
5/5

تاريخ آرسنال ومانشستر سيتي في المباريات الأخيرة

آرسنال

آخر 5 مباريات

مان سيتي

1

انتصار

2

تعادلان

2

انتصاران

9

الأهداف المسجلة

8
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
4/5
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