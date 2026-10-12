ما القنوات الناقلة لمباراة آرسنال وليل في دوري أبطال أوروبا 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يحتضن استاد الإمارات مواجهة قوية ومرتقبة تجمع بين آرسنال وليل، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2026-2027.

وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة آرسنال وليل في دوري أبطال أوروبا 2026-2027 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.

متى موعد مباراة آرسنال وليل في دوري أبطال أوروبا 2026-2027؟

موعد مباراة آرسنال وليل في دوري أبطال أوروبا 2026-2027 هو الثلاثاء 13 أكتوبر 2026 على استاد الإمارات.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء (22:00) مساء السعودية، الحادية عشرة مساء (23:00) بتوقيت الإمارات.





دوري أبطال أوروبا - الجولة 2 13 أكتوبر 2026 - 15:00 ملعب الإمارات





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ما القنوات الناقلة لمباراة آرسنال وليل في دوري أبطال أوروبا 2026-2027؟

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس، حقوق بث مباريات دوري أبطال أوروبا 2026-2027، وسوف تنقل المباراة على شاشتها.

من معلق مباراة آرسنال وليل في دوري أبطال أوروبا 2026-2027؟

اختارت شبكة بي إن سبورتس، علي محمد علي، للتعليق على مباراة آرسنال وليل في دوري أبطال أوروبا 2026-2026.





beIN SPORTS HD 4 علي محمد علي





كيف تشاهد مباراة آرسنال وليل في دوري أبطال أوروبا 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة آرسنال وليل في دوري أبطال أوروبا 2026-2027 عبر تطبيق TOD TV وكذلك beIN Connect.

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التشكيل المتوقع لمباراة آرسنال وليل في دوري أبطال أوروبا 2026-2027









نتائج آرسنال وليل في المباريات الأخيرة





تاريخ مواجهات آرسنال وليل في المباريات الأخيرة









ترتيب آرسنال وليل في دوري أبطال أوروبا 2026-2027







