ما القنوات الناقلة لمباراة آرسنال وليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستضيف نادي آرسنال نظيره ليدز يونايتد على ملعب "الإمارات" ضمن منافسات الجولة السادسة في الدوري الإنجليزي 2026-2027.

آرسنال في المركز الثاني ويطمح لتشديد الخناق على مانشستر سيتي آملا في تعثره أمام ليفربول، بينما يعد ليدز يونايتد الحصان الأسود لانطلاق الموسم باحتلاله المركز الخامس.

وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة آرسنال وليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي 2026-2027 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.

متى موعد مباراة آرسنال وليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي 2026-2027؟

موعد مباراة آرسنال وليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي 2026-2027 هو السبت 10 أكتوبر 2026 على ملعب "الإمارات".

المباريات التالية آرسنال الدوري الإنجليزي الممتاز 07:30 ليدز

وتنطلق صافرة البداية في الثانية والنصف ظهرا (14:30) بتوقيت السعودية، الثالثة والنصف مساءً (15:30) بتوقيت الإمارات.





الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 6 10 أكتوبر 2026 - 07:30 ملعب الإمارات





ما القنوات الناقلة لمباراة آرسنال وليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي 2026-2027؟

حصلت شبكة قنوات بي إن سبورتس، على حقوق بث مباريات الدوري الإنجليزي 2026-2027، وسوف تنقل المباراة على شاشتها على قناة بي إن سبورتس 1.

من معلق مباراة آرسنال وليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي 2026-2027؟

لم تختر شبكة بي إن سبورتس، معلقا بعد، للتعليق على مباراة آرسنال وليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي 2026-2026.





beIN SPORTS HD 1 -





كيف تشاهد مباراة آرسنال وليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة آرسنال وليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي 2026-2027 عبر تطبيق TOD TV وكذلك beIN Connect.

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التشكيل المتوقع لمباراة آرسنال وليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي 2026-2027









نتائج آرسنال وليدز يونايتد في المباريات الأخيرة





تاريخ مواجهات آرسنال وليدز يونايتد في المباريات الأخيرة









ترتيب آرسنال وليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي 2026-2027







