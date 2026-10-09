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الدوري الإنجليزي الممتاز
team-logoآرسنال
ملعب الإمارات
team-logoليدز يونايتد
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أحمد مجدي
ترجمه

ما القنوات الناقلة لمباراة آرسنال وليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة
آرسنال ضد ليدز يونايتد
آرسنال
ليدز يونايتد
الدوري الإنجليزي الممتاز
إنجلترا

كل ما تريد معرفته عن القنوات الناقلة لمباراة آرسنال وليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي 2026-2027.. وكيف تشاهدها على الإنترنت؟

يستضيف نادي آرسنال نظيره ليدز يونايتد على ملعب "الإمارات" ضمن منافسات الجولة السادسة في الدوري الإنجليزي 2026-2027.

آرسنال في المركز الثاني ويطمح لتشديد الخناق على مانشستر سيتي آملا في تعثره أمام ليفربول، بينما يعد ليدز يونايتد الحصان الأسود لانطلاق الموسم باحتلاله المركز الخامس.

وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة آرسنال وليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي 2026-2027 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.

متى موعد مباراة آرسنال وليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي 2026-2027؟

موعد مباراة آرسنال وليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي 2026-2027 هو السبت 10 أكتوبر 2026 على ملعب "الإمارات".

وتنطلق صافرة البداية في الثانية والنصف ظهرا (14:30) بتوقيت السعودية، الثالثة والنصف مساءً (15:30) بتوقيت الإمارات.


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الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 6
ملعب الإمارات


ما القنوات الناقلة لمباراة آرسنال وليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي 2026-2027؟

حصلت شبكة قنوات بي إن سبورتس، على حقوق بث مباريات الدوري الإنجليزي 2026-2027، وسوف تنقل المباراة على شاشتها على قناة بي إن سبورتس 1.

من معلق مباراة آرسنال وليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي 2026-2027؟

لم تختر شبكة بي إن سبورتس، معلقا بعد، للتعليق على مباراة آرسنال وليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي 2026-2026.


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كيف تشاهد مباراة آرسنال وليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة آرسنال وليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي 2026-2027 عبر تطبيق TOD TV وكذلك beIN Connect.

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التشكيل المتوقع لمباراة آرسنال وليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي 2026-2027


التشكيلات المحتملة آرسنال ضد ليدز يونايتد

4-2-3-1
آرسنال crest
آرسنال
آرسنال
التشكيل
ليدز يونايتد crest
ليدز يونايتد
ليدز
3-5-2
دافيد رايادافيد راياريكاردو كالافيوريريكاردو كالافيوريكريستيان موسكيراكريستيان موسكيرايوريان تيمبريوريان تيمبرجابرييلجابرييلمارتين أوديجاردمارتين أوديجاردمايلز لويس سكيليمايلز لويس سكيليإيبيريشي إيزإيبيريشي إيزبوكايو ساكابوكايو ساكاديكلان رايسديكلان رايسفكتور جيوكيريسفكتور جيوكيريسجيمس ترافوردجيمس ترافوردنيكو ايلفيدينيكو ايلفيديطارق محرموفيتشطارق محرموفيتشجيمس جاستنجيمس جاستنجابرييل جودمونسونجابرييل جودمونسونأو تاناكاأو تاناكاجايدن بوجلجايدن بوجلأنطون ستاخأنطون ستاخE. AmpaduE. Ampaduدومينيك كالفيرت ليويندومينيك كالفيرت ليويننواه أوكافورنواه أوكافور
ليدز يونايتد crest
ليدز يونايتد
ليدز
4-2-3-1
آرسنال

التشكيلة الأساسية

ليدز يونايتد

المدرب

  • ميكيل آرتيتا
  • دانييل فاركي


نتائج آرسنال وليدز يونايتد في المباريات الأخيرة


آرسنال

آرسنال - المستوى

تشيلسي
ف2-1
نابولي
ف0-1
سندرلاند
ف0-2
ابسويتش
ف2-4
برايتون
خ3-0
الهدف المسجل (المستقبل)
9/6
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
2/5
ليدز

ليدز - المستوى

برينتفورد
ت1-1
برايتون
ت1-1
تشيلسي
خ6-3
نيوكاسل
ف4-1
بالاس
ت0-0
الهدف المسجل (المستقبل)
9/9
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
4/5

تاريخ مواجهات آرسنال وليدز يونايتد في المباريات الأخيرة


وجهاً لوجه

آرسنالتعادلليدز يونايتد
5
0
0
الدوري الإنجليزي الممتاز
ليدز يونايتد badge
ليدز يونايتد
ليدز
0
آرسنال badge
آرسنال
آرسنال
4
انتهت
الدوري الإنجليزي الممتاز
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آرسنال
آرسنال
5
ليدز يونايتد badge
ليدز يونايتد
ليدز
0
انتهت
الدوري الإنجليزي الممتاز
آرسنال badge
آرسنال
آرسنال
4
ليدز يونايتد badge
ليدز يونايتد
ليدز
1
انتهت
الدوري الإنجليزي الممتاز
ليدز يونايتد badge
ليدز يونايتد
ليدز
0
آرسنال badge
آرسنال
آرسنال
1
انتهت
الدوري الإنجليزي الممتاز
آرسنال badge
آرسنال
آرسنال
2
ليدز يونايتد badge
ليدز يونايتد
ليدز
1
انتهت
16الأهداف المسجلة2
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا4/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا2/5


ترتيب آرسنال وليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي 2026-2027


#لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
مانشستر سيتيمانشستر سيتيمان سيتي
5500135+815
ف
ف
ف
ف
ف
2
آرسنالآرسنالآرسنال
540184+412
خ
ف
ف
ف
ف
3
برايتونبرايتونبرايتون
5311165+1110
ف
ف
ت
خ
ف
4
برينتفوردبرينتفوردبرينتفورد
5230104+69
ف
ت
ت
ت
ف
5
ليدز يونايتدليدز يونايتدليدز
523073+49
ت
ف
ت
ت
ف
6
ليفربولليفربولليفربول
523074+39
ف
ت
ف
ت
ت
7
إيفرتونإيفرتونإيفرتون
523063+39
ف
ت
ت
ت
ف
8
هال سيتيهال سيتيهال سيتي
522164+28
خ
ت
ت
ف
ف
9
نيوكاسل يونايتدنيوكاسل يونايتدنيوكاسل
52219908
ف
خ
ت
ف
ت
10
تشيلسيتشيلسيتشيلسي
52121012-27
خ
ت
خ
ف
ف
11
إبسويتش تاونإبسويتش تاونابسويتش
5203711-46
خ
ف
خ
خ
ف
12
مانشستر يونايتدمانشستر يونايتدمان يونايتد
51228805
ت
خ
ت
ف
خ
13
نوتنجهام فوريستنوتنجهام فوريستفورست
512245-15
خ
ف
ت
ت
خ
14
سندرلاندسندرلاندسندرلاند
5113610-44
خ
خ
ت
ف
خ
15
كريستال بالاسكريستال بالاسبالاس
5113611-54
ت
خ
ف
خ
خ
16
أستون فيلاأستون فيلاأستون فيلا
511349-54
ف
خ
ت
خ
خ
17
بورنموثبورنموثبورنموث
503268-23
خ
ت
ت
ت
خ
18
كوفينتري سيتيكوفينتري سيتيكوفنتري
5104110-93
ف
خ
خ
خ
خ
19
فولهامفولهامفولهام
502358-32
ت
ت
خ
خ
خ
20
توتنهام هوتسبيرتوتنهام هوتسبيرتوتنهام
502328-62
خ
ت
ت
خ
خ
دوري الأبطال
كأس الاتحاد الأوروبي
هبوط


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