ما القنوات الناقلة لمباراة آرسنال وبيرنلي في الدوري الإنجليزي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يحتضن ملعب الإمارات مباراة قوية لحساب الدوري الإنجليزي ستجمع آرسنال مع ضيفه بيرنلي لحساب الجولة السابعة والثلاثين من عمر المسابقة.

آرسنال يريد الاستمرار في الحفاظ على الصدارة ويحتاج إلى الفوز ليقرب أكثر من التتويج باللقب.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة آرسنال وبيرنلي في الدوري الإنجليزي 2025-2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

ما موعد مباراة آرسنال وبيرنلي في الدوري الإنجليزي 2025-2026؟

موعد مباراة آرسنال وبيرنلي في الدوري الإنجليزي 2025-2026، هو الإثنين 18 مايو 2026، على ملعب الإمارات.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في العاشرة مساء بتوقيت السعودية، الحادية عشر بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة آرسنال وبيرنلي في الدوري الإنجليزي 2025-2026؟

تمتلك شبكة بي إن سبورتس حق بث مباريات الدوري الإنجليزي بشكل حصري، لذا يمكنك مشاهدة مباراة آرسنال وبيرنلي في الدوري الإنجليزي 2025-2026، عبر شاشتها

وسوف يتم نقل المواجهة عبر قناة beIN SPORTS HD 1 بتعليق عصام الشوالي.

beIN SPORTS 1عصام الشوالي
TOD TV

كيف تشاهد مباراة آرسنال وبيرنلي في الدوري الإنجليزي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة آرسنال وبيرنلي في الدوري الإنجليزي 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

التشكيل المتوقع لمباراة آرسنال وبيرنلي في الدوري الإنجليزي 2025-2026

4-2-3-1

4-3-3

1
دافيد رايا
33
ريكاردو كالافيوري
2
ويليام ساليبا
3
كريستيان موسكيرا
6
جابرييل
19
لياندرو تروسار
41
ديكلان رايس
10
إيبيريشي إيز
49
مايلز لويس سكيلي
7
بوكايو ساكا
14
فيكتور جيوكيريس
13
M. Weiss
23
Lucas Pires
2
كايل ووكر
6
أكسيل تاونزيبي
5
M. Esteve
16
فلورينتينو لويس
8
ليزلي أوجوتشوكو
28
حنبعل المجبري
11
جايدون أنتوني
17
لوم تشاونا
19
زيان فليمينغ

المدرب

  • ميكيل آرتيتا

المدرب

  • مايكل جاكسون

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

نتائج آرسنال وبيرنلي في المباريات الأخيرة

آرسنال
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
7/1
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
1/5
سجل كلا الفريقين
1/5

بيرنلي
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
4/12
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
3/5

تاريخ آرسنال وبيرنلي في المباريات الأخيرة

آرسنال

آخر 5 مباريات

بيرنلي

4

انتصارات

1

تعادل

0

انتصار

11

الأهداف المسجلة

1
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
1/5

ترتيب آرسنال وبيرنلي في الدوري الإنجليزي 2025-2026

