ما القنوات الناقلة لمباراة آرسنال وأتلتيكو مدريد في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يحل أتلتيكو مدريد ضيفًا على آرسنال غدًا، الثلاثاء، على ملعب "الإمارات" ضمن منافسات إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2025-2026.

مباراة الذهاب انتهت بالتعادل 1-1 في العاصمة الإسبانية، مدريد، مما يفتح الباب لجميع النتائج الممكنة خلال الموسم الحالي.

وكان الفريقان قد التقيا في ملعب الإمارات خلال مرحلة الدوري وانتهت بفوز الجانرز برباعية نظيفة، مما يمنع جماهير الفريق اللندني اطمئنانًا أكثر.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة آرسنال وأتلتيكو مدريد في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2025-2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

ما موعد مباراة آرسنال وأتلتيكو مدريد في إياب نصف ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2025-2026؟

موعد مباراة آرسنال وأتلتيكو مدريد في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2025-2026، هو الثلاثاء 5 مايو 2026، على ملعب الإمارات.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام العاشرة مساءُ بتوقيت السعودية، الحادية عشرة مساءً بتوقيت الإمارات.

دوري أبطال أوروبا - المرحلة النهائية ملعب الإمارات

ما القنوات الناقلة لمباراة آرسنال وأتلتيكو مدريد في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2025-2026؟

تمتلك شبكة بي إن سبورتس حق بث مباريات دوري أبطال أوروبا بشكل حصري، لذا يمكنك مشاهدة مباراة آرسنال وأتلتيكو مدريد في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2025-2026، عبر شاشتها

وسوف يتم نقل المواجهة عبر قناة beIN SPORTS HD 1 بتعليق عصام الشوالي.

كيف تشاهد مباراة آرسنال وأتلتيكو مدريد في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة آرسنال وأتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

التشكيل المتوقع لمباراة آرسنال وأتلتيكو مدريد في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2025-2026

نتائج آرسنال وأتلتيكو مدريد في المباريات الأخيرة

تاريخ آرسنال وأتلتيكو مدريد في المباريات الأخيرة