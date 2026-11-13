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المباريات الودية
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ما القنوات الناقلة لمباراة اليابان والبرازيل الودية 2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة
اليابان ضد البرازيل
اليابان
البرازيل
المباريات الودية
اليابان
البرازيل

كل ما تريد معرفته عن القنوات الناقلة لمباراة اليابان والبرازيل الودية 2026.. وكيف تشاهدها على الإنترنت؟

يحتضن الملعب الوطني بسنغافورة مواجهة ودية تجمع بين اليابان والبرازيل، ضمن مباريات توقف نوفمبر الدولي.

وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة اليابان والبرازيل الودية 2026 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.

متى موعد مباراة اليابان والبرازيل الودية 2026؟

موعد مباراة اليابان والبرازيل الودية 2026 هو السبت 14 نوفمبر 2026 على ملعب سنغافورة الوطني.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الواحدة والربع ظهرا (13:15) بتوقيت السعودية، الثانية والربع (14:15) بتوقيت الإمارات.

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المباريات الودية - الجولة 1
المباريات التالية
اليابان

اليابان

المباريات الودية

14 نوفمبر 2026

البرازيل

البرازيل

ما القنوات الناقلة لمباراة اليابان والبرازيل الودية 2026؟

لم تعلن أي قناة عربية نقل مباراة اليابان والبرازيل الودية 2026 لكنها ستنقل في البرازيل عبر SporTV.

كيف تشاهد مباراة اليابان والبرازيل الودية 2026 عبر الإنترنت؟

لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة اليابان والبرازيل الودية 2026 عبر تطبيق TOD TV وكذلك beIN Connect.

وإن كنت ترغب في الحصول على إنترنت آمن وسريع يمكن الاعتماد على Nord VPN.

التشكيل المتوقع لمباراة اليابان والبرازيل الودية 2026

نتائج اليابان والبرازيل في المباريات الأخيرة

اليابان

اليابان - المستوى

البرازيل
خ2-1
أوروجواي
ف3-1
فنزويلا
ف2-1
الإكوادور
ف0-0
نيوزيلندا
ف2-1
الهدف المسجل (المستقبل)
8/5
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
4/5
البرازيل

البرازيل - المستوى

اليابان
ف2-1
النرويج
خ1-2
أستراليا
ت1-1
أستراليا
ف2-4
الهند
ف0-4
الهدف المسجل (المستقبل)
12/6
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
4/5

تاريخ مواجهات اليابان والبرازيل في المباريات الأخيرة

وجهاً لوجه

اليابانتعادلالبرازيل
1
0
4
كأس العالم
البرازيل badge
البرازيل
البرازيل
2
اليابان badge
اليابان
اليابان
1
انتهت
المباريات الودية
اليابان badge
اليابان
اليابان
3
البرازيل badge
البرازيل
البرازيل
2
انتهت
المباريات الودية
اليابان badge
اليابان
اليابان
0
البرازيل badge
البرازيل
البرازيل
1
انتهت
المباريات الودية
اليابان badge
اليابان
اليابان
1
البرازيل badge
البرازيل
البرازيل
3
انتهت
المباريات الودية
اليابان badge
اليابان
اليابان
0
البرازيل badge
البرازيل
البرازيل
4
انتهت
5الأهداف المسجلة12
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا4/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا3/5

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