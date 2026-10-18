ما القنوات الناقلة لمباراة الوداد وأمل تزنيت في الدوري المغربي 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستضيف الوداد نظيره أمل تزنيت على ستاد "محمد الخامس" ضمن منافسات الجولة الرابعة في الدوري المغربي 2026-2027.

الوداد في المركز التاسع برصيد 4 نقاط، بينما أمل تزنيت ففي المركز الثاني عشر برصيد 3 نقاط.

وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة الوداد وأمل تزنيت في الدوري المغربي 2026-2027 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.

متى موعد مباراة الوداد وأمل تزنيت في الدوري المغربي 2026-2027؟

موعد مباراة الوداد وأمل تزنيت في الدوري المغربي 2026-2027 هو الأحد 18 أكتوبر 2026 على ستاد "محمد الخامس".

المباريات التالية الوداد الدوري المغربي الممتاز 16:00 أمل تيزنيت شاهد

وتنطلق صافرة البداية في التاسعة مساءً (21:00) بتوقيت المغرب، الحادية عشرة مساء (23:00) بتوقيت السعودية.





الدوري المغربي الممتاز - الجولة 4 18 أكتوبر 2026 - 16:00 مركب محمد الخامس

ما القنوات الناقلة لمباراة الوداد وأمل تزنيت في الدوري المغربي 2026-2027؟

تمتلك شبكة قنوات المغربية الرياضية حقوق بث مباريات الدوري المغربي 2026-2027، وسوف تنقل المباراة على شاشتها.





المغربية الرياضية -





كيف تشاهد مباراة الوداد وأمل تزنيت في الدوري المغربي 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة الوداد وأمل تزنيت في الدوري المغربي 2026-2027 عبر يوتيوب.

التشكيل المتوقع لمباراة الوداد وأمل تزنيت في الدوري المغربي 2026-2027









نتائج الوداد وأمل تزنيت في المباريات الأخيرة





تاريخ مواجهات الوداد وأمل تزنيت في المباريات الأخيرة





ترتيب الوداد وأمل تزنيت في الدوري المغربي 2026-2027















