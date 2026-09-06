ما القنوات الناقلة لمباراة الهلال ونيوم في دوري روشن السعودي 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستضيف ملعب المملكة أرينا مواجهة مرتقبة تجمع بين الهلال ونيوم، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة دوري روشن السعودي موسم 2026-2027.

ويدخل الهلال المباراة متربعًا على صدارة جدول الترتيب، بعدما حصد 15 نقطة من 5 مباريات، محققًا العلامة الكاملة، ليواصل انطلاقته القوية في المسابقة ويبحث عن انتصار جديد يعزز موقعه في القمة.

في المقابل، يحتل نيوم المركز السابع في جدول الترتيب برصيد 9 نقاط، ويسعى إلى تحقيق نتيجة إيجابية أمام الهلال تساعده على التقدم أكثر في جدول المسابقة ومواصلة المنافسة بقوة.

ونرصد في السطور التالية، القنوات الناقلة لمباراة الهلال ونيوم في دوري روشن السعودي 2026-2027 وطرق المشاهدة عبر الإنترنت.

ما القنوات الناقلة لمباراة الهلال ونيوم في دوري روشن السعودي 2026-2027؟

يمكن مشاهدة مباراة الهلال ونيوم في دوري روشن السعودي 2026-2027 عن طريق قنوات ثمانية.

ما تردد قنوات ثمانية الناقلة لمباراة الهلال ونيوم في دوري روشن السعودي 2026-2027؟

القمر عرب سات التردد 11919 الاستقطاب أفقي (H) معدل الترميز 27500 معدل الخطأ 3/4

كيف تشاهد مباراة الهلال ونيوم في دوري روشن السعودي 2026-2027 عبر الإنترنت؟

أصدرت شبكة ثمانية تطبيقها الخاص الذي يمكن من خلاله مشاهدة مباراة الهلال ونيوم في دوري روشن السعودي 2026-2027 عبر الإنترنت.

من معلق مباراة الهلال ونيوم في دوري روشن السعودي 2026-2027؟

اختارت شبكة ثمانية، فهد العتيبي للتعليق على مباراة الهلال ونيوم في دوري روشن السعودي 2026-2027.

متى موعد مباراة الهلال ونيوم في دوري روشن السعودي 2026-2027؟

موعد مباراة الهلال ونيوم في دوري روشن السعودي 2026-2027 هو يوم الإثنين 7 سبتمبر/أيلول 2026، على ملعب المملكة أرينا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في التاسعة مساءً (21:00) بتوقيت السعودية، العاشرة مساءً (22:00) بتوقيت الإمارات.

المباراة نيوم - الهلال الموعد الإثنين 7 سبتمبر 2026 التوقيت 21:00 السعودية، 22:00 الإمارات الملعب المملكة أرينا القنوات الناقلة ثمانية البث عبر الإنترنت تطبيق ثمانية التعليق فهد العتيبي

تشكيل الهلال المتوقع لمباراة نيوم في دوري روشن السعودي 2026-2027

من المتوقع أن يعتمد المدرب سيموني إنزاجي على العناصر الآتية: