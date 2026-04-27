Goal.com
مباشر
تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
شاهد من أي مكان في العالم عبر
مصعب صلاح

ما القنوات الناقلة لمباراة الهلال وضمك في دوري روشن السعودي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستضيف الهلال، نظيره ضمك، في مواجهة ضمن الجولة 30 في دوري روشن السعودي 2025-2026، والتي تجمع بينهما على ملعب المملكة أرينا.

الهلال يبحث عن مواصلة المنافسة على اللقب بعدما بات في المركز الثاني حاليًا وهو يواجه طموح ضمك صاحب المركز الخامس عشر في تحسين موقعه بجدول الترتيب.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الهلال وضمك في دوري روشن السعودي 2025-2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة الهلال وضمك في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

موعد مباراة الهلال وضمك في الجولة 30 من دوري روشن السعودي 2025-2026 هو يوم الثلاثاء 28 أبريل 2026، على ملعب المملكة أرينا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في التاسعة مساء بتوقيت السعودية، العاشرة مساءً بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة الهلال وضمك في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

حصلت شبكة قنوات ثمانية، على حقوق بث مباريات دوري روشن السعودي 2025-2026، وستنقل المباراة على شاشتها.

ما تردد قنوات ثمانية الناقلة لمباراة الهلال وضمك في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

يمكن مشاهدة قنوات ثمانية في القمرين الصناعي، نايل سات وعرب سات، عبر الترددات الآتية:

القمرعرب سات
التردد11919
الاستقطابأفقي (H)
معدل الترميز27500
معدل الخطأ3/4
القمرنايل سات
التردد12360
الاستقطابعمودي (V)
معدل الترميز27500
معدل الخطأ3/4

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة الهلال وضمك في دوري روشن السعودي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

أطلقت شبكة ثمانية تطبيقًا خاصًا يمكن من خلاله مشاهدة مباراة الهلال وضمك في دوري روشن السعودي 2025-2026 عبر الإنترنت.

لتحميل تطبيق ثمانية عبر Google Play لهواتف أندرويد .. من هنا

لتحميل تطبيق ثمانية عبرApp Store لهواتف آيفون   ..من هنا

شاهد البث المباشر في أي مكان بالعالم باستخدام Nord VPNاشترك الآن!

التشكيل المتوقع لمباراة الهلال وضمك في دوري روشن السعودي 2025-2026

البدلاء

المدرب

  • سيموني إنزاجي

البدلاء

المدرب

  • فابيو كاريلي

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

نتائج الهلال وضمك في المباريات الأخيرة

الهلال
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
13/6
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
3/5

ضمك
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
9/5
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
2/5

تاريخ المواجهات بين الهلال وضمك في المباريات الأخيرة

الهلال

آخر 5 مباريات

ضمك

3

انتصارات

2

تعادلان

0

انتصار

10

الأهداف المسجلة

6
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
4/5

ترتيب الهلال وضمك في دوري روشن السعودي 2025-2026

إعلان