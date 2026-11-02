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دوري أبطال آسيا النخبة
team-logoالهلال
team-logoشباب أهلي دبي
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كريم مليم
ترجمه

ما القنوات الناقلة لمباراة الهلال وشباب الأهلي في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة
دوري أبطال آسيا النخبة
الهلال ضد شباب أهلي دبي
الهلال
شباب أهلي دبي
المملكة العربية السعودية
الإمارات العربية المتحدة
المغرب

كل ما تريد معرفته عن القنوات الناقلة لمباراة الهلال وشباب الأهلي في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027.. وكيف تشاهدها على الإنترنت؟

يحتضن ملعب المملكة أرينا مواجهة قوية بين الهلال السعودي وشباب الأهلي الإماراتي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة الدوري في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027.

وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة الهلال وشباب الأهلي ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة الدوري في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.

متى موعد مباراة الهلال وشباب الأهلي في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027؟

موعد مباراة الهلال وشباب الأهلي في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027 هو الثلاثاء 3 نوفمبر 2026 على ملعب المملكة أرينا.

وتنطلق صافرة البداية في التاسعة والربع مساءً (21:15) بتوقيت السعودية، العاشرة والربع مساءً (22:15) بتوقيت الإمارات.

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دوري أبطال آسيا النخبة - الجولة 4
المباريات التالية
الهلال

الهلال

دوري أبطال آسيا النخبة

03 نوفمبر 2026

شباب الأهلي

شباب الأهلي

ما القنوات الناقلة لمباراة الهلال وشباب الأهلي في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027؟

حصلت شبكة قنوات بي إن سبورتس، على حقوق بث مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027، وسوف تنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 2، كما أنّ قنوات الكأس تنقل البطولة، وسوف يتم بث المواجهة عبر الكأس 5.

من معلق مباراة الهلال وشباب الأهلي في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027؟

خصصت شبكة بي إن سبورتس أحمد البلوشي، للتعليق على المباراة عبر beIN SPORTS 2، بينما يعلق خالد الحدي على المواجهة عبر الكأس 5.

BeIN SPORTS 3

beIN SPORTS HD 2

أحمد البلوشي

قنوات الكأس

الكأس 5

خالد الحدي

كيف تشاهد مباراة الهلال وشباب الأهلي في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة الهلال وشباب الأهلي في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027 عبر تطبيق TOD TV وكذلك beIN Connect.

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التشكيل المتوقع لمباراة الهلال وشباب الأهلي في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027

التشكيلات المحتملة الهلال ضد شباب أهلي دبي

المدرب

  • سيموني إنزاجي

نتائج الهلال وشباب الأهلي في المباريات الأخيرة

الهلال

الهلال - المستوى

السد
ف0-2
الحزم
ف1-0
القادسية
ف2-3
الشمال
خ3-1
الفتح
ف2-0
الهدف المسجل (المستقبل)
9/5
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
2/5
شباب الأهلي

شباب الأهلي - المستوى

تراكتور
ف1-0
الاتحاد
ف1-2
العين
ف2-0
العين
ف3-2
استقلال
ف2-0
الهدف المسجل (المستقبل)
10/3
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
2/5

ترتيب الهلال وشباب الأهلي في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027

منطقة الغرب

#لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
العينالعينالعين
4400143+1112
ف
ف
ف
ف
2
شباب أهلي دبيشباب أهلي دبيشباب الأهلي
330051+49
ف
ف
ف
3
القادسيةالقادسيةالقادسية
422093+68
ف
ت
ت
ف
4
الأهليالأهليالأهلي
422063+38
ت
ف
ف
ت
5
النصرالنصرالنصر
320197+26
ف
ف
خ
6
الاستقلالالاستقلالاستقلال
320153+26
خ
ف
ف
7
الهلالالهلالالهلال
320154+16
خ
ف
ف
8
الشمالالشمالالشمال
312042+25
ف
ت
ت
9
نيفتشينيفتشينيفتشي
411257-24
ت
خ
خ
ف
10
الاتحادالاتحادالاتحاد
411258-34
خ
ف
خ
ت
11
الوصلالوصلالوصل
310268-23
ف
خ
خ
12
القوة الجويةالقوة الجويةالقوة الجوية
410359-43
خ
ف
خ
خ
13
تراكتورتراكتورتراكتور
402235-22
ت
خ
ت
خ
14
باختاكورباختاكورباختاكور
402249-52
خ
خ
ت
ت
15
السدالسدالسد
402216-52
ت
ت
خ
خ
16
الغرافةالغرافةالغرافة
4004311-80
خ
خ
خ
خ
التأهل إلى دور الـ 16

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