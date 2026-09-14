ما القنوات الناقلة لمباراة الهلال والغرافة في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

يستضيف نادي الهلال نظيره الغرافة على ملعب "المملكة أرينا" ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة الدوري في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027.

الهلال يبحث عن حصد اللقب الغائب عن خزائنه منذ 2021 وسوف يستغل استهلال البطولة على أرضه لتقديم أفضل ما لديه.





وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة الهلال والغرافة ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة الدوري في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.

متى موعد مباراة الهلال والغرافة في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027؟

موعد مباراة الهلال والغرافة في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027 هو الثلاثاء 15 سبتمبر 2026 على ملعب "المملكة أرينا".

وتنطلق صافرة البداية في التاسعة والربع مساءً (21:15) بتوقيت السعودية وقطر، العاشرة والربع مساءً (22:15) بتوقيت الإمارات.





دوري أبطال آسيا النخبة - الجولة 1 15 سبتمبر 2026 - 14:15





ما القنوات الناقلة لمباراة الهلال والغرافة في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027؟

حصلت شبكة قنوات بي إن سبورتس، على حقوق بث مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027، وسوف تنقل المباراة على شاشتها على قناة بي إن سبورتس 1.

كما أنّ قنوات الكأس تنقل البطولة، وسوف يتم بث المواجهة عبر الكأس 5.

من معلق مباراة الهلال والغرافة في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027؟

خصصت شبكة بي إن سبورتس حسن العيدروس للتعليق على المباراة عبر beIN SPORTS 1.

بينما يعلق خليل البلوشي على المواجهة عبر الكأس 5.





beIN SPORTS HD 1 حسن العيدروس الكأس 5 خليل البلوشي





كيف تشاهد مباراة الهلال والغرافة في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة الهلال والغرافة في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027 عبر تطبيق TOD TV وكذلك beIN Connect.

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التشكيل المتوقع لمباراة الهلال والغرافة في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027









نتائج الهلال والغرافة في المباريات الأخيرة





تاريخ مواجهات الهلال والغرافة في المباريات الأخيرة









ترتيب الهلال والغرافة في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027







