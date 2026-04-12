ما القنوات الناقلة لمباراة الهلال والسد في دور الـ 16 من دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يواجه الهلال السعودي، نظيره السد القطري، على استاد الأمير عبدالله الفيصل، في مباريات دور الـ 16 من دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026.

ويدخل الهلال، المباراة بهدف تعويض التراجع في الأداء على المستوى المحلي والخروج باللقب القاري بعد خسارته الموسم الماضي لصالح الأهلي.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الهلال والسد في دور الـ 16 من دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

ما موعد مباراة الهلال والسد في دور الـ 16 من دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026؟

موعد مباراة الهلال والسد في دور الـ 16 من دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026 هو يوم الإثنين 13 أبريل 2025، على ملعب الأمير عبدالله الفيصل.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في التاسعة مساءً بتوقيت السعودية وقطر، العاشرة بتوقيت الإمارات

ما القنوات الناقلة لمباراة الهلال والسد في دور الـ 16 من دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026؟

تمتلك شبكة بي إن سبورتس وقنوات الكأس حقوق بث مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة بشكل حصري، لذا يمكنك مشاهدة مباراة الهلال والسد في دور الـ 16 من دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026، عبر شاشتهم.

وخصصت بي إن سبورتس قناة beIN SPORTS 3 HD بتعليق علي سعيد الكعبي، بينما يأتي اللقاء عبر الكأس.

كيف تشاهد مباراة الهلال والسد في دور الـ 16 من دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة الهلال والسد في دور الـ 16 من دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

كما يتم نقل اللقاء عبر تطبيق شووف الخاص بقنوات الكأس.

