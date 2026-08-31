ما القنوات الناقلة لمباراة الهلال والأهلي في دوري روشن السعودي 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستضيف الهلال، نظيره الأهلي، في مواجهة قوية في دوري روشن السعودي 2026-2027 وذلك على ملعب المملكة أرينا.

الهلال بدأ الموسم بصورة مميزة وحقق الانتصار في مبارياته بدوري روشن مسجلًا 12 هدفًا في 3 مباريات.

أما الأهلي، فرغم البداية الجيدة في أول مباراتين، جاءت الخسارة أمام الخلود بمثابة رسالة تحذير.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الهلال والأهلي في دوري روشن السعودي 2026-2027، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة الهلال والأهلي في دوري روشن السعودي 2026-2027؟

موعد مباراة الهلال والأهلي في دوري روشن السعودي 2026-2027 لحساب الجولة الثالثة من المسابقة هو يوم الثلاثاء 1 سبتمبر 2026، على استاد المملكة أرينا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في التاسعة مساءً بتوقيت السعودية، العاشرة مساءً بتوقيت الإمارات.

دوري روشن السعودي - الجولة 3 1 سبتمبر 2026 - 14:00 استاد الأمير فيصل بن فهد بن عبدالعزيز

ما القنوات الناقلة لمباراة الهلال والأهلي في دوري روشن السعودي 2026-2027؟

حصلت شبكة قنوات ثمانية، على حقوق بث مباريات دوري روشن السعودي 2026-2027، وستنقل المباراة على شاشتها.

وخصصت الشبكة قناة ثمانية 1 لبث المباراة بتعليق عربي.

القنوات الناقلة التعليق ثمانية 1

ما تردد قنوات ثمانية الناقلة لمباراة الهلال والأهلي في دوري روشن السعودي 2026-2027؟

يمكن مشاهدة قنوات ثمانية في عرب سات، عبر الترددات الآتية:

القمر عرب سات التردد 11919 الاستقطاب أفقي (H) معدل الترميز 27500 معدل الخطأ 3/4

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة الهلال والأهلي في دوري روشن السعودي 2026-2027 عبر الإنترنت؟

أطلقت شبكة ثمانية تطبيقًا خاصًا يمكن من خلاله مشاهدة مباراة الهلال والأهلي في دوري روشن السعودي 2026-2027 عبر الإنترنت.

التشكيل المتوقع لمباراة الهلال والأهلي في دوري روشن السعودي 2026-2027

التشكيلات المحتملة الهلال ضد الأهلي التشكيل المتوقع البدلاء المدرب سيموني إنزاجي التشكيل المتوقع البدلاء المدرب M. Pusic

الإصابات واللاعبون الموقوفون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون

نتائج الهلال والأهلي في المباريات الأخيرة

تاريخ المواجهات بين الهلال والأهلي في المباريات الأخيرة

ترتيب الهلال والأهلي في دوري روشن السعودي 2026-2027