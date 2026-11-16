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التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا
team-logoالنيجر
team-logoالمغرب
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كريم مليم
ترجمه

ما القنوات الناقلة لمباراة النيجر والمغرب في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة
التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا
النيجر ضد المغرب
النيجر
المغرب
مصر
النيجر
المغرب

كل ما تريد معرفته عن القنوات الناقلة لمباراة النيجر والمغرب في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027.. وكيف تشاهدها على الإنترنت؟

يحتضن المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله مواجهة قوية تجمع بين النيجر والمغرب، ضمن منافسات الجولة الرابعة من تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027.

وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة النيجر والمغرب في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.

متى موعد مباراة النيجر والمغرب في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027؟

موعد مباراة النيجر والمغرب في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027، هو الثلاثاء 17 نوفمبر 2026 على المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الثامنة مساء (20:00) مساء بتوقيت المغرب، العاشرة مساء (22:00) بتوقيت مصر.

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التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا - الجولة 4
المباريات التالية
النيجر

النيجر

التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا

17 نوفمبر 2026

المغرب

المغرب

ما القنوات الناقلة لمباراة النيجر والمغرب في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027؟

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس، حقوق بث مباريات تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027، وسوف تنقل المباراة على شاشتها.

من معلق مباراة النيجر والمغرب في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027؟

اختارت شبكة بي إن سبورتس، جواد بدة، للتعليق على مباراة النيجر والمغرب في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027.

BeIN SPORTS 2

beIN SPORTS HD 1

جواد بدة

كيف تشاهد مباراة النيجر والمغرب في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة النيجر والمغرب في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027 عبر تطبيق TOD TV وكذلك beIN Connect.

وإن كنت ترغب في الحصول على إنترنت آمن وسريع يمكن الاعتماد على Nord VPN.

التشكيل المتوقع لمباراة النيجر والمغرب في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027

التشكيلات المحتملة النيجر ضد المغرب

المدرب

  • N. Neghiz

نتائج النيجر والمغرب في المباريات الأخيرة

النيجر

النيجر - المستوى

موريتانيا
خ1-0
ليسوتو
ف2-1
الجابون
خ2-0
الجزائر
خ2-1
المغرب
خ5-1
الهدف المسجل (المستقبل)
4/11
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
3/5
المغرب

المغرب - المستوى

فرنسا
خ2-0
الجابون
ف2-0
ليسوتو
ف0-2
مالي
ت1-1
النيجر
ف5-1
الهدف المسجل (المستقبل)
10/4
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
1/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
2/5

تاريخ مواجهات النيجر والمغرب في المباريات الأخيرة

وجهاً لوجه

النيجرتعادلالمغرب
0
0
5
التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا
المغرب badge
المغرب
المغرب
5
النيجر badge
النيجر
النيجر
1
انتهت
التصفيات المؤهلة لكأس العالم - إفريقيا
المغرب badge
المغرب
المغرب
5
النيجر badge
النيجر
النيجر
0
انتهت
التصفيات المؤهلة لكأس العالم - إفريقيا
النيجر badge
النيجر
النيجر
1
المغرب badge
المغرب
المغرب
2
انتهت
المباريات الودية
المغرب badge
المغرب
المغرب
1
النيجر badge
النيجر
النيجر
0
انتهت
المباريات الودية
المغرب badge
المغرب
المغرب
3
النيجر badge
النيجر
النيجر
0
انتهت
2الأهداف المسجلة16
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا4/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا2/5

ترتيب النيجر والمغرب في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027

تصفيات كأس الأمم الأفريقية - المجموعة A

#لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
المغربالمغربالمغرب
330091+89
ف
ف
ف
2
الجابونالجابونالجابون
320142+26
ف
ف
خ
3
النيجرالنيجرالنيجر
310238-53
خ
خ
ف
4
ليسوتوليسوتوليسوتو
300316-50
خ
خ
خ
الجولة القادمة

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