ما القنوات الناقلة لمباراة النصر ونيوم في دوري روشن السعودي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستكمل النصر منافسات دوري روشن السعودي مرة أخرى، حين يستعد لمباراة هامة أمام نيوم لحساب الجولة 25 من دوري روشن السعودي 2025-2026.

النصر يريد مواصلة التصدر في خضم موسم تبدو فيه الإثارة والندية في أعلى مستوياتها على اللقب.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة النصر ونيوم في دوري روشن السعودي 2025-2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة النصر ونيوم في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

موعد مباراة النصر ونيوم في دوري روشن السعودي 2025-2026 هو يوم السبت 7 مارس 2026، على ملعب الأول بارك.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في العاشرة مساءً بتوقيت السعودية، الحادية عشرة مساءً بتوقيت الإمارات.

دوري روشن السعودي - دوري روشن السعودي الأول بارك

ما القنوات الناقلة لمباراة النصر ونيوم في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

حصلت شبكة قنوات ثمانية، على حقوق بث مباريات دوري روشن السعودي 2025-2026، وستنقل المباراة على شاشتها.

القنوات الناقلة التعليق ثمانية فهد العتيبي

ما تردد قنوات ثمانية الناقلة لمباراة النصر ونيوم في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

يمكن مشاهدة قنوات ثمانية في القمرين الصناعي، نايل سات وعرب سات، عبر الترددات الآتية:

القمر عرب سات التردد 11919 الاستقطاب أفقي (H) معدل الترميز 27500 معدل الخطأ 3/4

القمر نايل سات التردد 12360 الاستقطاب عمودي (V) معدل الترميز 27500 معدل الخطأ 3/4

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة النصر ونيوم في دوري روشن السعودي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

أطلقت شبكة ثمانية تطبيقًا خاصًا يمكن من خلاله مشاهدة مباراة النصر ونيوم في دوري روشن السعودي 2025-2026 عبر الإنترنت.

لتحميل تطبيق ثمانية عبر Google Play لهواتف أندرويد .. من هنا

لتحميل تطبيق ثمانية عبرApp Store لهواتف آيفون ..من هنا

التشكيل المتوقع لمباراة النصر ونيوم في دوري روشن السعودي 2025-2026

التشكيلات المحتملة النصر ضد نيوم التشكيل المتوقع البدلاء المدرب جورج جيسوس التشكيل المتوقع البدلاء المدرب كريستوف غالتيير

الإصابات واللاعبون الموقوفون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون

نتائج النصر ونيوم في المباريات الأخيرة

تاريخ المواجهات بين النصر ونيوم في المباريات الأخيرة

النصر المباراة الأخيرة نيوم 1 انتصار 0 تعادل 0 انتصار نيوم 1 - 3 النصر 3 الأهداف المسجلة 1 مباريات بأكثر من 2.5 هدف 1/1 سجل كلا الفريقين 1/1

ترتيب النصر ونيوم في دوري روشن السعودي 2025-2026