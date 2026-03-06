Goal.com
دوري روشن السعودي
النصر
الأول بارك
نيوم
أحمد مجدي

ما القنوات الناقلة لمباراة النصر ونيوم في دوري روشن السعودي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة النصر ونيوم في دوري روشن السعودي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستكمل النصر منافسات دوري روشن السعودي مرة أخرى، حين يستعد لمباراة هامة أمام نيوم لحساب الجولة 25 من دوري روشن السعودي 2025-2026.

النصر يريد مواصلة التصدر في خضم موسم تبدو فيه الإثارة والندية في أعلى مستوياتها على اللقب.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة النصر ونيوم في دوري روشن السعودي 2025-2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة النصر ونيوم في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

موعد مباراة النصر ونيوم في دوري روشن السعودي 2025-2026 هو يوم السبت 7 مارس 2026، على ملعب الأول بارك.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في العاشرة مساءً بتوقيت السعودية، الحادية عشرة مساءً بتوقيت الإمارات.

دوري روشن السعودي
النصر crest
النصر
النصر
نيوم crest
نيوم
نيوم
crest
دوري روشن السعودي - دوري روشن السعودي
الأول بارك

ما القنوات الناقلة لمباراة النصر ونيوم في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

حصلت شبكة قنوات ثمانية، على حقوق بث مباريات دوري روشن السعودي 2025-2026، وستنقل المباراة على شاشتها.

القنوات الناقلةالتعليق
ثمانيةفهد العتيبي

ما تردد قنوات ثمانية الناقلة لمباراة النصر ونيوم في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

يمكن مشاهدة قنوات ثمانية في القمرين الصناعي، نايل سات وعرب سات، عبر الترددات الآتية:

القمرعرب سات
التردد11919
الاستقطابأفقي (H)
معدل الترميز27500
معدل الخطأ3/4
القمرنايل سات
التردد12360
الاستقطابعمودي (V)
معدل الترميز27500
معدل الخطأ3/4

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة النصر ونيوم في دوري روشن السعودي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

أطلقت شبكة ثمانية تطبيقًا خاصًا يمكن من خلاله مشاهدة مباراة النصر ونيوم في دوري روشن السعودي 2025-2026 عبر الإنترنت.

لتحميل تطبيق ثمانية عبر Google Play لهواتف أندرويد .. من هنا

لتحميل تطبيق ثمانية عبرApp Store لهواتف آيفون   ..من هنا

التشكيل المتوقع لمباراة النصر ونيوم في دوري روشن السعودي 2025-2026

التشكيلات المحتملة النصر ضد نيوم

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • جورج جيسوس

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • كريستوف غالتيير

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

نتائج النصر ونيوم في المباريات الأخيرة

النصر
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
15/1
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
1/5

نيوم
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
4/4
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
1/5
سجل كلا الفريقين
2/5

تاريخ المواجهات بين النصر ونيوم في المباريات الأخيرة

النصر

المباراة الأخيرة

نيوم

1

انتصار

0

تعادل

0

انتصار

3

الأهداف المسجلة

1
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
1/1
سجل كلا الفريقين
1/1

ترتيب النصر ونيوم في دوري روشن السعودي 2025-2026

