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دوري أبطال آسيا النخبة
team-logoالنصر
team-logoنيفتشي
شاهد على beIN SPORTS 3شاهد على AlKass six
مصعب صلاح
ترجمه

ما القنوات الناقلة لمباراة النصر ونيفتشي في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

النصر ضد نيفتشي
القنوات الناقلة
دوري أبطال آسيا النخبة
النصر
نيفتشي
المملكة العربية السعودية
أوزبكستان

كل ما تريد معرفته عن القنوات الناقلة لمباراة النصر ونيفتشي في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027.. وكيف تشاهدها على الإنترنت؟

يستضيف نادي النصر نظيره نيفتشي على استاد "الأول بارك" ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة الدوري في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027.

النصر سقط في فخ الهزيمة برباعية نظيفة في مواجهة العين بالجولة الأولى ليتواجد في المركز الأخير.

أما نيفتشي، فبدأ مشاركاته في البطولة بالفوز على القوة الجوية.

وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة النصر ونيفتشي ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة الدوري في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.

متى موعد مباراة النصر ونيفتشي في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027؟

موعد مباراة النصر ونيفتشي في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027 هو الإثنين 12 أكتوبر 2026 على ستاد "الأول بارك".

وتنطلق صافرة البداية في التاسعة والربع مساءً (21:15) بتوقيت السعودية، العاشرة والربع مساءً (22:15) بتوقيت الإمارات.



ما القنوات الناقلة لمباراة النصر ونيفتشي في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027؟

حصلت شبكة قنوات بي إن سبورتس، على حقوق بث مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027، وسوف تنقل المباراة على شاشتها على قناة بي إن سبورتس 3.

كما أنّ قنوات الكأس تنقل البطولة، وسوف يتم بث المواجهة عبر الكأس 6.

من معلق مباراة النصر ونيفتشي في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027؟

خصصت شبكة بي إن سبورتس عبدالله الغامدي للتعليق على المباراة عبر beIN SPORTS 3.

بينما يعلق سمير المعيرفي على المواجهة عبر الكأس 6.



BeIN SPORTS 3


beIN SPORTS HD 3

عبدالله الغامدي


قنوات الكأس

الكأس 6

سمير المعيرفي


كيف تشاهد مباراة النصر ونيفتشي في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة النصر ونيفتشي في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027 عبر تطبيق TOD TV وكذلك beIN Connect.

وإن كنت ترغب في الحصول على إنترنت آمن وسريع يمكن الاعتماد على Nord VPN.



التشكيل المتوقع لمباراة النصر ونيفتشي في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027


التشكيلات المحتملة النصر ضد نيفتشي

المدرب

  • أنجي بوستيكوجلو


نتائج النصر ونيفتشي في المباريات الأخيرة


النصر

النصر - المستوى

الاتحاد
خ2-1
أبها
ف2-1
الخليج
ت1-1
العين
خ4-0
الدرعية
ف3-0
الهدف المسجل (المستقبل)
7/8
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
3/5
NEF

NEF - المستوى

ناساف
خ6-2
SUR
ف2-1
القوة الجوية
ف1-0
LOT
ف0-1
XOR
ت2-2
الهدف المسجل (المستقبل)
8/9
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
3/5

ترتيب النصر ونيفتشي في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027


منطقة الغرب

#لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
العينالعينالعين
110040+43
ف
2
الاستقلالالاستقلالاستقلال
110030+33
ف
3
الهلالالهلالالهلال
110021+13
ف
4
القادسيةالقادسيةالقادسية
110021+13
ف
5
نيفتشينيفتشيNEF
110010+13
ف
6
شباب أهلي دبيشباب أهلي دبيشباب الأهلي
110010+13
ف
7
الأهليالأهليالأهلي
10101101
ت
8
الاتحادالاتحادالاتحاد
10101101
ت
9
الشمالالشمالالشمال
10101101
ت
10
باختاكورباختاكورباختاكور
10101101
ت
11
الغرافةالغرافةالغرافة
100112-10
خ
12
الوصلالوصلالوصل
100112-10
خ
13
Al Quwa Al JawiyaAl Quwa Al Jawiyaالقوة الجوية
100101-10
خ
14
تراكتورتراكتورتراكتور
100101-10
خ
15
السدالسدالسد
100103-30
خ
16
النصرالنصرالنصر
100104-40
خ
التأهل إلى دور الـ 16


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