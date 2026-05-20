ما القنوات الناقلة لمباراة النصر وضمك في دوري روشن السعودي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة النصر وضمك في دوري روشن السعودي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت..

يستضيف النصر، نظيره ضمك، في مواجهة هامة للغاية وحاسمة لمصير لقب دوري روشن السعودي ضمن مواجهات الجولة الرابعة والثلاثين من دوري روشن السعودي 2025-2026، والتي تجمع بينهما على ملعب الأول بارك.

النصر يدخل المباراة بهدف حصد النقاط الثلاثة التي تجعله يحصد اللقب دون انتظار أي شيء آخر، بينما يطمح ضمك لإحراز نقطع تمكنه من البقاء دون انتظار أي نتائج أخرى.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة النصر وضمك في دوري روشن السعودي 2025-2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة النصر وضمك في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

موعد مباراة النصر وضمك في دوري روشن السعودي 2025-2026 هو يوم الخميس 21 مايو 2026، على استاد الأول بارك.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في التاسعة مساءً بتوقيت السعودية، العاشرة مساءً بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة النصر وضمك في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

حصلت شبكة قنوات ثمانية، على حقوق بث مباريات دوري روشن السعودي 2025-2026، وستنقل المباراة على شاشتها.

القنوات الناقلة | التعليق
ثمانية | فارس عوض

ما تردد قنوات ثمانية الناقلة لمباراة النصر وضمك في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

يمكن مشاهدة قنوات ثمانية في القمرين الصناعي، نايل سات وعرب سات، عبر الترددات الآتية:

القمرعرب سات
التردد11919
الاستقطابأفقي (H)
معدل الترميز27500
معدل الخطأ3/4
القمرنايل سات
التردد12360
الاستقطابعمودي (V)
معدل الترميز27500
معدل الخطأ3/4

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة النصر وضمك في دوري روشن السعودي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

أطلقت شبكة ثمانية تطبيقًا خاصًا يمكن من خلاله مشاهدة مباراة النصر وضمك في دوري روشن السعودي 2025-2026 عبر الإنترنت.

لتحميل تطبيق ثمانية عبر Google Play لهواتف أندرويد .. من هنا

لتحميل تطبيق ثمانية عبرApp Store لهواتف آيفون   ..من هنا

التشكيل المتوقع لمباراة النصر وضمك في دوري روشن السعودي 2025-2026

التشكيلات المحتملة النصر ضد ضمك

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • جورج جيسوس

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • فابيو كاريلي

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

نتائج النصر وضمك في المباريات الأخيرة

النصر
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
8/7
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
3/5

ضمك
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
6/5
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
1/5

تاريخ المواجهات بين النصر وضمك في المباريات الخمس الأخيرة

النصر

آخر 5 مباريات

ضمك

5

انتصارات

0

تعادل

0

انتصار

10

الأهداف المسجلة

4
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
3/5

ترتيب النصر وضمك في دوري روشن السعودي 2025-2026

