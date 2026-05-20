ما القنوات الناقلة لمباراة النصر وضمك في دوري روشن السعودي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستضيف النصر، نظيره ضمك، في مواجهة هامة للغاية وحاسمة لمصير لقب دوري روشن السعودي ضمن مواجهات الجولة الرابعة والثلاثين من دوري روشن السعودي 2025-2026، والتي تجمع بينهما على ملعب الأول بارك.

النصر يدخل المباراة بهدف حصد النقاط الثلاثة التي تجعله يحصد اللقب دون انتظار أي شيء آخر، بينما يطمح ضمك لإحراز نقطع تمكنه من البقاء دون انتظار أي نتائج أخرى.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة النصر وضمك في دوري روشن السعودي 2025-2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة النصر وضمك في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

موعد مباراة النصر وضمك في دوري روشن السعودي 2025-2026 هو يوم الخميس 21 مايو 2026، على استاد الأول بارك.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في التاسعة مساءً بتوقيت السعودية، العاشرة مساءً بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة النصر وضمك في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

حصلت شبكة قنوات ثمانية، على حقوق بث مباريات دوري روشن السعودي 2025-2026، وستنقل المباراة على شاشتها.

القنوات الناقلة التعليق ثمانية فارس عوض

ما تردد قنوات ثمانية الناقلة لمباراة النصر وضمك في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

يمكن مشاهدة قنوات ثمانية في القمرين الصناعي، نايل سات وعرب سات، عبر الترددات الآتية:

القمر عرب سات التردد 11919 الاستقطاب أفقي (H) معدل الترميز 27500 معدل الخطأ 3/4

القمر نايل سات التردد 12360 الاستقطاب عمودي (V) معدل الترميز 27500 معدل الخطأ 3/4

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة النصر وضمك في دوري روشن السعودي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

أطلقت شبكة ثمانية تطبيقًا خاصًا يمكن من خلاله مشاهدة مباراة النصر وضمك في دوري روشن السعودي 2025-2026 عبر الإنترنت.

التشكيل المتوقع لمباراة النصر وضمك في دوري روشن السعودي 2025-2026

التشكيلات المحتملة النصر ضد ضمك التشكيل المتوقع البدلاء المدرب جورج جيسوس التشكيل المتوقع البدلاء المدرب فابيو كاريلي

الإصابات واللاعبون الموقوفون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون

نتائج النصر وضمك في المباريات الأخيرة

تاريخ المواجهات بين النصر وضمك في المباريات الخمس الأخيرة

ترتيب النصر وضمك في دوري روشن السعودي 2025-2026