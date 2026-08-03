ما القنوات الناقلة لمباراة النصر وألميريا الودية التحضرية لموسم 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستضيف ملعب كامبو إستريلا المباراة الودية التي تجمع بين النصر وألميريا، ضمن البرنامج التحضيري للفريقين استعدادًا لانطلاق منافسات الموسم الكروي الجديد 2026-2027.

ويدخل النصر اللقاء بهدف مواصلة الاستعدادات للموسم المقبل، في ظل سعي الأسترالي أنجي بوستيكوجلو، المدير الفني الجديد للفريق، إلى تطبيق أفكاره الفنية التي تعتمد على الأسلوب الهجومي.

علاوة على رفع مستوى الانسجام بين اللاعبين، بما يضمن ظهور الفريق بأفضل جاهزية ممكنة قبل انطلاق المنافسات الرسمية، والمنافسة بقوة على جميع البطولات.

وتُمثل فترة الإعداد الحالية أهمية كبيرة بالنسبة لبوستيكوجلو، إذ يسعى من خلالها إلى الارتقاء بالجاهزية البدنية والفنية للاعبين، والعمل على ترسيخ أفكاره التكتيكية، مع تعزيز الانسجام بين عناصر الفريق.

وفي السطور التالية، يستعرض "جول" القنوات الناقلة لمباراة النصر وألميريا الودية التحضرية لموسم 2026-2027، وكيف تتابعها عبر الإنترنت.

ما القنوات الناقلة لمباراة النصر وألميريا الودية التحضرية لموسم 2026-2027؟

من المتوقع أن تُبث مباراة النصر وألميريا الودية التحضيرية عبر تطبيق STC TV.

كيف تشاهد مباراة النصر وألميريا الودية التحضرية لموسم 2026-2027 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة النصر وألميريا الودية التحضرية لموسم 2026-2027 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق STC TV.

من معلق مباراة النصر وألميريا الودية التحضرية لموسم 2026-2027؟

أسند تطبيق STC TV مهمة التعليق على مباراة النصر وألميريا الودية التحضرية لموسم 2026-2027، إلى المعلق عبد الله الحربي.

متى موعد مباراة النصر وألميريا الودية التحضرية لموسم 2026-2027؟

موعد مباراة النصر وألميريا الودية التحضرية لموسم 2026-2027، هو الثلاثاء 4 أغسطس/آب 2026، على ملعب كامبو إستريلا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الثامنة مساء (20:00) بتوقيت السعودية، التاسعة مساء (21:00) بتوقيت الإمارات.