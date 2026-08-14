ما القنوات الناقلة لمباراة النصر والفتح في دوري روشن السعودي 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستضيف النصر، نظيره الفتح، في مواجهة قوية في فاتحة جولات الدوري السعودي وذلك على ملعب الأول بارك.

النصر يدخل المباراة وعينه على تحقيق الفوز وافتتاح الموسم بشكل رائع لضمان المنافسة على لقب دوري روشن السعودي.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة النصر والفتح في دوري روشن السعودي 2026-2027، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة النصر والفتح في دوري روشن السعودي 2026-2027؟

موعد مباراة النصر والفتح في دوري روشن السعودي 2026-2027 لحساب الجولة الأولى من المسابقة هو يوم السبت 15 أغسطس 2026، على استاد الأول بارك.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في التاسعة مساءً بتوقيت السعودية، العاشرة مساءً بتوقيت الإمارات.

دوري روشن السعودي - الجولة 1 15 أغسطس 2026 - 14:00 الأول بارك

ما القنوات الناقلة لمباراة النصر والفتح في دوري روشن السعودي 2026-2027؟

حصلت شبكة قنوات ثمانية، على حقوق بث مباريات دوري روشن السعودي 2026-2027، وستنقل المباراة على شاشتها.

وخصصت الشبكة قناة ثمانية 1 لبث المباراة بتعليق فهد العتيبي.

القنوات الناقلة التعليق ثمانية 1 فهد العتيبي

ما تردد قنوات ثمانية الناقلة لمباراة النصر والفتح في دوري روشن السعودي 2026-2027؟

يمكن مشاهدة قنوات ثمانية في القمرين الصناعي، نايل سات وعرب سات، عبر الترددات الآتية:

القمر عرب سات التردد 11919 الاستقطاب أفقي (H) معدل الترميز 27500 معدل الخطأ 3/4

القمر نايل سات التردد 12360 الاستقطاب عمودي (V) معدل الترميز 27500 معدل الخطأ 3/4

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة النصر والفتح في دوري روشن السعودي 2026-2027 عبر الإنترنت؟

أطلقت شبكة ثمانية تطبيقًا خاصًا يمكن من خلاله مشاهدة مباراة النصر والفتح في دوري روشن السعودي 2026-2027 عبر الإنترنت.

لتحميل تطبيق ثمانية عبر Google Play لهواتف أندرويد .. من هنا

لتحميل تطبيق ثمانية عبرApp Store لهواتف آيفون ..من هنا

التشكيل المتوقع لمباراة النصر والفتح في دوري روشن السعودي 2026-2027

التشكيلات المحتملة النصر ضد الفتح التشكيل المتوقع البدلاء المدرب أنجي بوستيكوجلو التشكيل المتوقع البدلاء المدرب K. Al-Atawi

الإصابات واللاعبون الموقوفون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون

نتائج النصر والفتح في المباريات الأخيرة

تاريخ المواجهات بين النصر والفتح في المباريات الأخيرة

ترتيب النصر والفتح في دوري روشن السعودي 2026-2027