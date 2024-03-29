ما القنوات الناقلة لمباراة النصر والطائي في دوري روشن السعودي 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة النصر والطائي في دوري روشن السعودي 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

SHAHID

سيكون النصر على موعد مع مواجهة هامة ضد الطائي ضمن مباريات الجولة 25 من دوري روشن السعودي 2023-2024.

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يدخل النصر المباراة راغبًا في مواصلة حملته لتحقيق وصافة ترتيب دوري روشن السعودي 2023-2024 على أقل تقدير والحفاظ على حظوظه في المنافسة.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة النصر والطائي في الجولة 25 من دوري روشن السعودي 2023-2024، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

ما موعد مباراة النصر والطائي في دوري روشن السعودي 2023-2024؟

موعد مباراة النصر والطائي في دوري روشن السعودي 2023-2024 هو السبت 30 مارس 2024 على ملعب الأول بارك.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 22:00 بتوقيت السعودية، 21:00 بتوقيت مصر.

ما القنوات الناقلة لمباراة النصر والطائي في دوري روشن السعودي 2023-2024؟

تذاع مباريات دوري روشن السعودي 2023-2024 على شبكة قنوات SSC السعودية، ستجد مباراة النصر والطائي على شاشتها.

وسوف يتم نقل المباراة بتعليق فارس عوض.

كيف تشاهد مباراة الشباب والهلال في دوري روشن السعودي 2023-2024 عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباريات دوري روشن السعودي لموسم 2023-24 عبر الإنترنت، وذلك عبر الاشتراك في تطبيق "شاهد".

وسوف يتم إذاعة مباراة النصر والطائي عبر تطبيق شاهد.

المباراة النصر - الطائي التاريخ السبت 30 مارس 2024 الموعد 22:00 السعودية، 21:00 مصر الملعب الأول بارك القنوات الناقلة التعليق فارس عوض

SHAHID



