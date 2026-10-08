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دوري روشن السعودي
team-logoالنصر
الأول بارك
team-logoالدرعية
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ترجمه

ما القنوات الناقلة لمباراة النصر والدرعية في دوري روشن السعودي 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة
دوري روشن السعودي
النصر ضد الدرعية
النصر
الدرعية
المملكة العربية السعودية

كل ما تريد معرفته عن القنوات الناقلة لمباراة النصر والدرعية في دوري روشن السعودي 2026-2027.. وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستضيف نادي النصر نظيره الدرعية على ملعب "الأول بارك" ضمن منافسات الجولة الثامنة في مباريات دوري روشن السعودي 2026-2027.

النصر يريد العودة من التوقف الدولي بأفضل شكل ممكن وهو الذي يحتل المركز الثالث في ترتيب دوري روشن ويطمح للحفاظ على اللقب.


وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة النصر والدرعية في دوري روشن السعودي 2026-2027 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.

متى موعد مباراة النصر والدرعية في دوري روشن السعودي 2026-2027؟

موعد مباراة النصر والدرعية في دوري روشن السعودي 2026-2027 هو الجمعة 9 أكتوبر 2026 على ملعب "الأول بارك".

وتنطلق صافرة البداية في التاسعة مساءً (21:00) بتوقيت السعودية، العاشرة مساءً (22:00) بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة النصر والدرعية في دوري روشن السعودي 2026-2027؟

يمكن مشاهدة مباراة النصر والدرعية في دوري روشن السعودي 2026-2027 عن طريق قنوات ثمانية.

وخصصت الشبكة قناة ثمانية 1 لبث المواجهة المرتقبة.


crest
دوري روشن السعودي - الجولة 8
الأول بارك


ما تردد قنوات ثمانية الناقلة لمباراة النصر والدرعية في دوري روشن السعودي 2026-2027؟

القمر

عرب سات

التردد

11919

الاستقطاب

أفقي (H)

معدل الترميز

27500

معدل الخطأ

3/4

من معلق مباراة النصر والدرعية في دوري روشن السعودي 2026-2027؟

اختارت شبكة ثمانية كلا من فهد العتيبي وسليمان الشريف، للتعليق على مباراة الفتح والأهلي في دوري روشن السعودي 2026-2027


ثمانية


ثمانية

فهد العتيبي
سليمان الشريف

كيف تشاهد مباراة النصر والدرعية في دوري روشن السعودي 2026-2027 عبر الإنترنت؟


أصدرت شبكة ثمانية تطبيقها الخاص الذي يمكن من خلاله مشاهدة مباراة النصر والدرعية في دوري روشن السعودي 2026-2027 عبر الإنترنت.

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التشكيل المتوقع لمباراة النصر والدرعية في دوري روشن السعودي 2026-2027


التشكيلات المحتملة النصر ضد الدرعية

المدرب

  • أنجي بوستيكوجلو



نتائج النصر والدرعية في المباريات الأخيرة


النصر

النصر - المستوى

التعاون
ف2-1
الاتحاد
خ2-1
أبها
ف2-1
الخليج
ت1-1
العين
خ4-0
الهدف المسجل (المستقبل)
6/9
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
4/5
الدرعية

الدرعية - المستوى

الخلود
ت1-1
الاتفاق
ف0-3
القادسية
خ0-2
الفتح
ف1-2
أبها
ت0-0
الهدف المسجل (المستقبل)
6/4
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
2/5


تاريخ مواجهات النصر والدرعية في المباريات الأخيرة


وجهاً لوجه

النصرتعادلالدرعية
1
0
0
كأس خادم الحرمين الشريفين
الدرعية badge
الدرعية
الدرعية
1
النصر badge
النصر
النصر
4
انتهت
4الأهداف المسجلة1
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا1/1
سجل كلا الفريقين أهدافًا1/1


ترتيب النصر والدرعية في دوري روشن السعودي 2026-2027



#لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
الهلالالهلالالهلال
7601235+1818
ف
خ
ف
ف
ف
2
الاتحادالاتحادالاتحاد
7520126+617
ف
ف
ف
ت
ف
3
النصرالنصرالنصر
7511167+916
ت
ف
خ
ف
ف
4
القادسيةالقادسيةالقادسية
7511168+816
ت
ف
ف
ف
ف
5
نيومنيومنيوم
7502136+715
ف
ف
ف
خ
خ
6
الأهليالأهليالأهلي
74031610+612
ف
خ
ف
خ
خ
7
الخلودالخلودالخلود
73311210+212
خ
ف
ت
ف
ت
8
الدرعيةالدرعيةالدرعية
732275+211
ت
ف
خ
ف
ت
9
الاتفاقالاتفاقالاتفاق
73221111011
ت
ت
ف
خ
خ
10
الحزمالحزمالحزم
722379-28
خ
ف
ت
ت
خ
11
الرياضالرياضالرياض
7223816-88
ف
ت
خ
ف
ت
12
الفيحاءالفيحاءالفيحاء
7133711-46
ت
خ
ت
ف
ت
13
الخليجالخليجالخليج
7052310-75
ت
ت
خ
خ
ت
14
الشبابالشبابالشباب
7043611-54
ت
خ
خ
ت
ت
15
الفتحالفتحالفتح
7034411-73
خ
خ
ت
ت
ت
16
الفيصليالفيصليالفيصلي
7034513-83
خ
ت
ت
خ
ت
17
التعاونالتعاونالتعاون
7034312-93
خ
خ
ت
خ
ت
18
أبهاأبهاأبها
7025513-82
ت
خ
خ
خ
ت
AFC Champions League
هبوط

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