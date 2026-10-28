ما القنوات الناقلة لمباراة النصر والخلود في دوري روشن السعودي 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستضيف نادي النصر نظيره الخلود على ملعب "الأول بارك" ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة في مباريات دوري روشن السعودي 2026-2027.

النصر يريد تقليص الفارق في الصدارة ومواصلة البناء على تألق نجومه في دوري روشن بالمباريات الأخيرة.





وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة النصر والخلود في دوري روشن السعودي 2026-2027 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.

متى موعد مباراة النصر والخلود في دوري روشن السعودي 2026-2027؟

موعد مباراة النصر والخلود في دوري روشن السعودي 2026-2027 هو الخميس 29 أكتوبر 2026 على ملعب "الأول بارك".

المباريات التالية النصر دوري روشن السعودي 14:00 الخلود شاهد

وتنطلق صافرة البداية في التاسعة مساءً (21:00) بتوقيت السعودية، العاشرة مساءً (22:00) بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة النصر والخلود في دوري روشن السعودي 2026-2027؟

يمكن مشاهدة مباراة النصر والخلود في دوري روشن السعودي 2026-2027 عن طريق قنوات ثمانية.





دوري روشن السعودي - الجولة 12 29 أكتوبر 2026 - 14:00 الأول بارك





ما تردد قنوات ثمانية الناقلة لمباراة النصر والخلود في دوري روشن السعودي 2026-2027؟

القمر عرب سات التردد 11919 الاستقطاب أفقي (H) معدل الترميز 27500 معدل الخطأ 3/4

من معلق مباراة النصر والخلود في دوري روشن السعودي 2026-2027؟

اختارت شبكة ثمانية كلا من خالد المديفر ومشاري القرني، للتعليق على مباراة النصر والخلود في دوري روشن السعودي 2026-2027





ثمانية خالد المديفر

مشاري القرني

كيف تشاهد مباراة النصر والخلود في دوري روشن السعودي 2026-2027 عبر الإنترنت؟





أصدرت شبكة ثمانية تطبيقها الخاص الذي يمكن من خلاله مشاهدة مباراة النصر والخلود في دوري روشن السعودي 2026-2027 عبر الإنترنت.

وإن كنت ترغب في الحصول على إنترنت آمن وسريع يمكن الاعتماد على Nord VPN.

التشكيل المتوقع لمباراة النصر والخلود في دوري روشن السعودي 2026-2027













نتائج النصر والخلود في المباريات الأخيرة









تاريخ مواجهات النصر والخلود في المباريات الأخيرة









ترتيب النصر والخلود في دوري روشن السعودي 2026-2027







