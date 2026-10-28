ما القنوات الناقلة لمباراة النصر والخلود في دوري روشن السعودي 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستضيف نادي النصر نظيره الخلود على ملعب "الأول بارك" ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة في مباريات دوري روشن السعودي 2026-2027.
النصر يريد تقليص الفارق في الصدارة ومواصلة البناء على تألق نجومه في دوري روشن بالمباريات الأخيرة.
وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة النصر والخلود في دوري روشن السعودي 2026-2027 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.
متى موعد مباراة النصر والخلود في دوري روشن السعودي 2026-2027؟
موعد مباراة النصر والخلود في دوري روشن السعودي 2026-2027 هو الخميس 29 أكتوبر 2026 على ملعب "الأول بارك".
وتنطلق صافرة البداية في التاسعة مساءً (21:00) بتوقيت السعودية، العاشرة مساءً (22:00) بتوقيت الإمارات.
ما القنوات الناقلة لمباراة النصر والخلود في دوري روشن السعودي 2026-2027؟
يمكن مشاهدة مباراة النصر والخلود في دوري روشن السعودي 2026-2027 عن طريق قنوات ثمانية.
ما تردد قنوات ثمانية الناقلة لمباراة النصر والخلود في دوري روشن السعودي 2026-2027؟
القمر
عرب سات
التردد
11919
الاستقطاب
أفقي (H)
معدل الترميز
27500
معدل الخطأ
3/4
من معلق مباراة النصر والخلود في دوري روشن السعودي 2026-2027؟
اختارت شبكة ثمانية كلا من خالد المديفر ومشاري القرني، للتعليق على مباراة النصر والخلود في دوري روشن السعودي 2026-2027
ثمانية
خالد المديفر
كيف تشاهد مباراة النصر والخلود في دوري روشن السعودي 2026-2027 عبر الإنترنت؟
أصدرت شبكة ثمانية تطبيقها الخاص الذي يمكن من خلاله مشاهدة مباراة النصر والخلود في دوري روشن السعودي 2026-2027 عبر الإنترنت.
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التشكيل المتوقع لمباراة النصر والخلود في دوري روشن السعودي 2026-2027
التشكيلات المحتملة النصر ضد الخلود
المدرب
- أنجي بوستيكوجلو
نتائج النصر والخلود في المباريات الأخيرة
تاريخ مواجهات النصر والخلود في المباريات الأخيرة
وجهاً لوجه
ترتيب النصر والخلود في دوري روشن السعودي 2026-2027
|#
|لعب
|ف
|ت
|خ
|له
|عليه
|+/-
|نقاط
|المستوى
|1
|10
|9
|0
|1
|30
|9
|+21
|27
ف
ف
ف
ف
خ
|2
|10
|8
|1
|1
|23
|8
|+15
|25
ف
ف
ف
ت
ف
|3
|11
|8
|1
|2
|26
|12
|+14
|25
خ
ف
ف
ف
ت
|4
|10
|7
|2
|1
|20
|10
|+10
|23
ف
ف
خ
ف
ف
|5
|10
|7
|0
|3
|27
|13
|+14
|21
ف
ف
ف
ف
خ
|6
|11
|6
|1
|4
|16
|9
|+7
|19
ف
خ
خ
ت
ف
|7
|11
|5
|3
|3
|17
|16
|+1
|18
ف
خ
ف
ت
ت
|8
|11
|4
|3
|4
|9
|11
|-2
|15
خ
ف
ت
خ
ت
|9
|10
|3
|3
|4
|14
|21
|-7
|12
خ
خ
خ
خ
ف
|10
|11
|2
|6
|3
|10
|17
|-7
|12
خ
ف
ف
ت
ت
|11
|10
|3
|3
|4
|11
|19
|-8
|12
ف
خ
ت
ف
ت
|12
|10
|2
|5
|3
|14
|14
|0
|11
ف
ت
ف
ت
خ
|13
|11
|2
|4
|5
|12
|16
|-4
|10
ت
خ
خ
ت
خ
|14
|11
|2
|4
|5
|12
|20
|-8
|10
ف
خ
ت
ف
خ
|15
|11
|1
|5
|5
|12
|19
|-7
|8
ت
خ
خ
ت
ت
|16
|11
|1
|3
|7
|10
|23
|-13
|6
خ
خ
ف
خ
خ
|17
|11
|0
|4
|7
|5
|19
|-14
|4
خ
خ
ت
خ
خ
|18
|10
|0
|2
|8
|6
|18
|-12
|2
خ
خ
خ
ت
خ