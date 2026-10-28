هل عمرك 24 أو أكبر؟

ساعدنا في التحقق من عمرك من خلال تقديم إجابة صادقة. يحتوي هذا الموقع على إعلانات للمقامرة لـ 24+.

محتوى مخصص للبالغين فقط

عمرك لا يسمح لك بمشاهدة محتوى المراهنات. سيتم إعادة توجيهك إلى الصفحة الرئيسية.

alt
مباشرالتذاكر
تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
دوري روشن السعودي
team-logoالنصر
الأول بارك
team-logoالخلود
احصل على إنترنت آمن وسريع عبر
أحمد مجدي
ترجمه

ما القنوات الناقلة لمباراة النصر والخلود في دوري روشن السعودي 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة
دوري روشن السعودي
النصر
النصر ضد الخلود
الخلود
المملكة العربية السعودية

كل ما تريد معرفته عن القنوات الناقلة لمباراة النصر والخلود في دوري روشن السعودي 2026-2027.. وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستضيف نادي النصر نظيره الخلود على ملعب "الأول بارك" ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة في مباريات دوري روشن السعودي 2026-2027.

النصر يريد تقليص الفارق في الصدارة ومواصلة البناء على تألق نجومه في دوري روشن بالمباريات الأخيرة.


وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة النصر والخلود في دوري روشن السعودي 2026-2027 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.

متى موعد مباراة النصر والخلود في دوري روشن السعودي 2026-2027؟

موعد مباراة النصر والخلود في دوري روشن السعودي 2026-2027 هو الخميس 29 أكتوبر 2026 على ملعب "الأول بارك".

وتنطلق صافرة البداية في التاسعة مساءً (21:00) بتوقيت السعودية، العاشرة مساءً (22:00) بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة النصر والخلود في دوري روشن السعودي 2026-2027؟

يمكن مشاهدة مباراة النصر والخلود في دوري روشن السعودي 2026-2027 عن طريق قنوات ثمانية.


crest
دوري روشن السعودي - الجولة 12
الأول بارك


ما تردد قنوات ثمانية الناقلة لمباراة النصر والخلود في دوري روشن السعودي 2026-2027؟

القمر

عرب سات

التردد

11919

الاستقطاب

أفقي (H)

معدل الترميز

27500

معدل الخطأ

3/4

من معلق مباراة النصر والخلود في دوري روشن السعودي 2026-2027؟

اختارت شبكة ثمانية كلا من خالد المديفر ومشاري القرني، للتعليق على مباراة النصر والخلود في دوري روشن السعودي 2026-2027


ثمانية


ثمانية

خالد المديفر
مشاري القرني

كيف تشاهد مباراة النصر والخلود في دوري روشن السعودي 2026-2027 عبر الإنترنت؟


أصدرت شبكة ثمانية تطبيقها الخاص الذي يمكن من خلاله مشاهدة مباراة النصر والخلود في دوري روشن السعودي 2026-2027 عبر الإنترنت.

وإن كنت ترغب في الحصول على إنترنت آمن وسريع يمكن الاعتماد على Nord VPN.

التشكيل المتوقع لمباراة النصر والخلود في دوري روشن السعودي 2026-2027


التشكيلات المحتملة النصر ضد الخلود

المدرب

  • أنجي بوستيكوجلو



نتائج النصر والخلود في المباريات الأخيرة


النصر

النصر - المستوى

العين
خ4-0
الدرعية
ف3-0
نيفتشي
ف3-1
نيوم
ف1-0
الفيصلي
ف1-3
الهدف المسجل (المستقبل)
10/6
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
2/5
الخلود

الخلود - المستوى

الشباب
ف2-1
الرياض
خ2-0
القادسية
خ0-5
الفيصلي
خ3-2
الاتفاق
خ0-3
الهدف المسجل (المستقبل)
4/14
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
2/5


تاريخ مواجهات النصر والخلود في المباريات الأخيرة


وجهاً لوجه

النصرتعادلالخلود
3
1
0
دوري روشن السعودي
الخلود badge
الخلود
الخلود
0
النصر badge
النصر
النصر
3
انتهت
دوري روشن السعودي
النصر badge
النصر
النصر
2
الخلود badge
الخلود
الخلود
0
انتهت
دوري روشن السعودي
النصر badge
النصر
النصر
3
الخلود badge
الخلود
الخلود
1
انتهت
دوري روشن السعودي
الخلود badge
الخلود
الخلود
3
النصر badge
النصر
النصر
3
انتهت
11الأهداف المسجلة4
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا3/4
سجل كلا الفريقين أهدافًا2/4


ترتيب النصر والخلود في دوري روشن السعودي 2026-2027



#لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
الهلالالهلالالهلال
10901309+2127
ف
ف
ف
ف
خ
2
النصرالنصرالنصر
10811238+1525
ف
ف
ف
ت
ف
3
القادسيةالقادسيةالقادسية
118122612+1425
خ
ف
ف
ف
ت
4
الاتحادالاتحادالاتحاد
107212010+1023
ف
ف
خ
ف
ف
5
الأهليالأهليالأهلي
107032713+1421
ف
ف
ف
ف
خ
6
نيومنيومنيوم
11614169+719
ف
خ
خ
ت
ف
7
الاتفاقالاتفاقالاتفاق
115331716+118
ف
خ
ف
ت
ت
8
الدرعيةالدرعيةالدرعية
11434911-215
خ
ف
ت
خ
ت
9
الخلودالخلودالخلود
103341421-712
خ
خ
خ
خ
ف
10
الخليجالخليجالخليج
112631017-712
خ
ف
ف
ت
ت
11
الرياضالرياضالرياض
103341119-812
ف
خ
ت
ف
ت
12
الشبابالشبابالشباب
102531414011
ف
ت
ف
ت
خ
13
الحزمالحزمالحزم
112451216-410
ت
خ
خ
ت
خ
14
الفيصليالفيصليالفيصلي
112451220-810
ف
خ
ت
ف
خ
15
الفيحاءالفيحاءالفيحاء
111551219-78
ت
خ
خ
ت
ت
16
الفتحالفتحالفتح
111371023-136
خ
خ
ف
خ
خ
17
التعاونالتعاونالتعاون
11047519-144
خ
خ
ت
خ
خ
18
أبهاأبهاأبها
10028618-122
خ
خ
خ
ت
خ
AFC Champions League
هبوط

هل استمتعت بهذا المقال؟

أضف جول كمصدر مفضل على جوجل للاطلاع على المزيد من تقاريرنا

تابع GOAL على جوجل