أحمد مجدي

ما القنوات الناقلة لمباراة النصر والأهلي في دوري روشن السعودي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستكمل كل من النصر والأهلي منافسات دوري روشن السعودي مرة أخرى، حين يستعدان لمواجهة نارية على ملعب الأول بارك ضمن منافسات الجولة 30 من دوري روشن السعودي 2025-2026.

النصر يريد أن يحقق فوزا هامًا على واحد من أهم منافسين على اللقب وهو الأهلي، بينما الأخير يطمح لاستغلال الحالة المعنوية الرائعة عقب التتويج بدوري أبطال آسيا للنخبة.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة النصر والأهلي في دوري روشن السعودي 2025-2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة النصر والأهلي في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

موعد مباراة النصر والأهلي في دوري روشن السعودي 2025-2026 هو يوم الأربعاء 29 أبريل 2026، على استاد الأول بارك.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في التاسعة مساءً بتوقيت السعودية، العاشرة مساءً بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة النصر والأهلي في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

حصلت شبكة قنوات ثمانية، على حقوق بث مباريات دوري روشن السعودي 2025-2026، وستنقل المباراة على شاشتها.

القنوات الناقلةالمعلق
ثمانيةفارس عوض

ما تردد قنوات ثمانية الناقلة لمباراة النصر والأهلي في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

يمكن مشاهدة قنوات ثمانية في القمرين الصناعي، نايل سات وعرب سات، عبر الترددات الآتية:

القمرعرب سات
التردد11919
الاستقطابأفقي (H)
معدل الترميز27500
معدل الخطأ3/4
القمرنايل سات
التردد12360
الاستقطابعمودي (V)
معدل الترميز27500
معدل الخطأ3/4

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة النصر والأهلي في دوري روشن السعودي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

أطلقت شبكة ثمانية تطبيقًا خاصًا يمكن من خلاله مشاهدة مباراة النصر والأهلي في دوري روشن السعودي 2025-2026 عبر الإنترنت.

لتحميل تطبيق ثمانية عبر Google Play لهواتف أندرويد .. من هنا

لتحميل تطبيق ثمانية عبرApp Store لهواتف آيفون   ..من هنا

التشكيل المتوقع لمباراة النصر والأهلي في دوري روشن السعودي 2025-2026

المدرب

  • جورج جيسوس

المدرب

  • ماتياس يايسله

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

نتائج النصر والأهلي في المباريات الأخيرة

النصر
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
17/3
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
2/5

الأهلي
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
7/3
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
3/5

تاريخ المواجهات بين النصر والأهلي في المباريات الأخيرة

النصر

آخر 5 مباريات

الأهلي

2

انتصاران

1

تعادل

2

انتصاران

9

الأهداف المسجلة

8
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
4/5

ترتيب النصر والأهلي في دوري روشن السعودي 2025-2026

