ما القنوات الناقلة لمباراة النصر والأهلي القطري في نصف نهائي دوري أبطال آسيا "2" 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يواجه النصر السعودي، الأهلي القطري، في مواجهة قوية ضمن نصف نهائي دوري أبطال آسيا "2" 2025-2026، والتي تجمع بينهما على ملعب زعبيل.

النصر وصل إلى هذا الدور متسلحًا برغبة الفريق والجماهير في إحراز الألقاب، مع تقدم مسيرته أيضًا في التتويج بلقب دوري روشن السعودي.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة النصر والأهلي القطري في نصف نهائي دوري أبطال آسيا "2" 2025-2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

ما موعد مباراة النصر والأهلي القطري في نصف نهائي دوري أبطال آسيا "2" 2025-2026؟

موعد مباراة النصر والأهلي القطري في نصف نهائي دوري أبطال آسيا "2" 2025-2026 هو يوم الأربعاء 22 أبريل 2026، على استاد زعبيل.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في السابعة مساءً بتوقيت السعودية وقطر، الثامنة مساءً بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة النصر والأهلي القطري في نصف نهائي دوري أبطال آسيا "2" 2025-2026؟

سوف يتم نقل مباراة النصر القادمة ضد الأهلي في نصف نهائي دوري أبطال آسيا "2" 2025-2026 عبر قنوات بي إن سبورتس وكذلك الكأس.

كيف تشاهد مباراة النصر والأهلي القطري في نصف نهائي دوري أبطال آسيا "2" 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة النصر والأهلي القطري في نصف نهائي دوري أبطال آسيا "2" 2025-2026 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

