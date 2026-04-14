Goal.com
مباشر
تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
دوري روشن السعودي
team-logoالنصر
الأول بارك
team-logoالاتفاق
شاهد من أي مكان في العالم عبر
أحمد مجدي

ما القنوات الناقلة لمباراة النصر والاتفاق في دوري روشن السعودي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة
تعرف على القنوات الناقلة لمباراة النصر والاتفاق في دوري روشن السعودي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت..

يستضيف النصر، نظيره الاتفاق، في مواجهة قوية ضمن مواجهات الجولة التاسعة والعشرين من دوري روشن السعودي 2025-2026، والتي تجمع بينهما على ملعب الأول بارك.

النصر يدخل المباراة بهدف حصد النقاط الثلاثة التي تجعله يواصل التغريد خارج السرب في الصدارة وهو الذي يحتل المركز الأول في الدوري السعودي.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة النصر والاتفاق في دوري روشن السعودي 2025-2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة النصر والاتفاق في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

موعد مباراة النصر والاتفاق في دوري روشن السعودي 2025-2026 هو يوم الأربعاء 15 أبريل 2026، على استاد الأول بارك.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في التاسعة مساءً بتوقيت السعودية، العاشرة مساءً بتوقيت الإمارات.

النصر crest
الاتفاق crest
crest
ما القنوات الناقلة لمباراة النصر والاتفاق في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

حصلت شبكة قنوات ثمانية، على حقوق بث مباريات دوري روشن السعودي 2025-2026، وستنقل المباراة على شاشتها.

القنوات الناقلةالتعليق
ثمانية 1  -

ما تردد قنوات ثمانية الناقلة لمباراة النصر والاتفاق في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

يمكن مشاهدة قنوات ثمانية في القمرين الصناعي، نايل سات وعرب سات، عبر الترددات الآتية:

القمرعرب سات
التردد11919
الاستقطابأفقي (H)
معدل الترميز27500
معدل الخطأ3/4
القمرنايل سات
التردد12360
الاستقطابعمودي (V)
معدل الترميز27500
معدل الخطأ3/4

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة النصر والاتفاق في دوري روشن السعودي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

أطلقت شبكة ثمانية تطبيقًا خاصًا يمكن من خلاله مشاهدة مباراة النصر والاتفاق في دوري روشن السعودي 2025-2026 عبر الإنترنت.

لتحميل تطبيق ثمانية عبر Google Play لهواتف أندرويد .. من هنا

لتحميل تطبيق ثمانية عبرApp Store لهواتف آيفون   ..من هنا

التشكيل المتوقع لمباراة النصر والاتفاق في دوري روشن السعودي 2025-2026

التشكيلات المحتملة النصر ضد الاتفاق

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • جورج جيسوس

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • سعد الشهري

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

نتائج النصر والاتفاق في المباريات الأخيرة

النصر
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
16/3
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
2/5

الاتفاق
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
7/10
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
4/5

تاريخ المواجهات بين النصر والاتفاق في المباريات الخمس الأخيرة

النصر

آخر 5 مباريات

الاتفاق

3

انتصارات

1

تعادل

1

انتصار

11

الأهداف المسجلة

6
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين
3/5

ترتيب النصر والاتفاق في دوري روشن السعودي 2025-2026

