يستضيف منتخب النرويج نظيره البرتغالي على ملعب "أوليفول" ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة دوري الأمم الأوروبية 2026-2027.

الفريقان يريدان حسم صدارة المجموعة بعدما انتصر رفاق إرلينج هالاند بثلاثة أهداف لهدفين على الدنمارك، وفاز رفاق كريستيانو رونالدو بهدف نظيف على ويلز.





وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة النرويج والبرتغال في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.

متى موعد مباراة النرويج والبرتغال في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027؟

موعد مباراة النرويج والبرتغال في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027 هو الأحد 27 سبتمبر 2026 على ملعب "أوليفول".

وتنطلق صافرة البداية في العاشرة إلا الربع مساءً (21.45) بتوقيت السعودية، الحادية عشرة إلا الربع مساءً (22:45) بتوقيت الإمارات.





دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول - الجولة 2 27 سبتمبر 2026 - 14:45 أولِّيفال





ما القنوات الناقلة لمباراة النرويج والبرتغال في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027؟

حصلت شبكة قنوات بي إن سبورتس، على حقوق بث مباريات دوري الأمم الأوروبية 2026-2027، وسوف تنقل المباراة على شاشتها على قناة بي إن سبورتس 1.

كيف تشاهد مباراة النرويج والبرتغال في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة النرويج والبرتغال في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027 عبر تطبيق TOD TV وكذلك beIN Connect.

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من معلق مباراة النرويج والبرتغال في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027؟

أسندت قنوات بي إن سبورتس مهمة التعليق على مباراة النرويج والبرتغال في دروي الأمم الأوروبية 2026-2027 إلى حفيظ دراجي.









beIN SPORTS HD 1 حفيظ دراجي





التشكيل المتوقع لمباراة النرويج والبرتغال في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027









نتائج النرويج والبرتغال في المباريات الأخيرة





تاريخ مواجهات ألمانيا واليونان في المباريات الأخيرة









ترتيب النرويج والبرتغال في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027





المجموعة الرابعة المستوى # لعب ف ت خ له عليه +/- نقاط المستوى 1 النرويج النرويج 1 1 0 0 3 2 +1 3 ف 2 البرتغال البرتغال 1 1 0 0 1 0 +1 3 ف 3 الدنمارك الدنمارك 1 0 0 1 2 3 -1 0 خ 4 ويلز ويلز 1 0 0 1 0 1 -1 0 خ Championship Playoff تصفيات الهبوط هبوط



