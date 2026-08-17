ما القنوات الناقلة لمباراة النجمة والاتحاد في كأس الملك السعودي 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يحل الاتحاد، ضيفًا على نظيره النجمة، في مواجهة ضمن منافسات الجولة 32 من كأس الملك السعودي 2026-2027.

الاتحاد خرج خالي الوفاض الموسم الماضي، وبحاجة إلى استغلال منافسة كأس الملك لتصحيح المسار خاصة بعد البداية المتعثرة في دوري روشن والخروج بتعادل مع الخلود.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة النجمة والاتحاد في كأس الملك السعودي 2026-2027، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة النجمة والاتحاد في كأس الملك السعودي 2026-2027؟

موعد مباراة النجمة والاتحاد في كأس الملك السعودي 2026-2027 لحساب الجولة 32 من المسابقة هو يوم الثلاثاء 18 أغسطس 2026، على استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية في بريدة.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في السابعة والربع مساءً بتوقيت السعودية، الثامنة والربع مساءً بتوقيت الإمارات.

كأس خادم الحرمين الشريفين - 1/16 18 أغسطس 2026 - 12:15

ما القنوات الناقلة لمباراة النجمة والاتحاد في كأس الملك السعودي 2026-2027؟

حصلت شبكة قنوات ثمانية، على حقوق بث مباريات كأس الملك السعودي 2026-2027، وستنقل المباراة على شاشتها.

القنوات الناقلة ثمانية

ما تردد قنوات ثمانية الناقلة لمباراة النجمة والاتحاد في كأس الملك السعودي 2026-2027؟

يمكن مشاهدة قنوات ثمانية في القمر الصناعي، نايل عرب سات، عبر الترددات الآتية:

القمر عرب سات التردد 11919 الاستقطاب أفقي (H) معدل الترميز 27500 معدل الخطأ 3/4

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة النجمة والاتحاد في كأس الملك السعودي 2026-2027 عبر الإنترنت؟

أطلقت شبكة ثمانية تطبيقًا خاصًا يمكن من خلاله مشاهدة مباراة النجمة والاتحاد في كأس الملك السعودي 2026-2027 عبر الإنترنت.

التشكيل المتوقع لمباراة النجمة والاتحاد في كأس الملك السعودي 2026-2027

نتائج النجمة والاتحاد في المباريات الأخيرة

تاريخ المواجهات بين النجمة والاتحاد في المباريات الأخيرة