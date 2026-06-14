ما القنوات الناقلة لمباراة المنتخب السعودي وأوروجواي في كأس العالم 2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

الكل يترقب مباريات كأس العالم 2026، كل المنتخبات باتت جاهزة الآن لإمتاع المشاهدين بكرة قدم رائعة.

المنتخب السعودي يستهل مبارياته في الجولة الأولى من دور المجموعات بخوض لقاء معقد ضد منتخب أوروجواي.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة المنتخب السعودي وأوروجواي في كأس العالم 2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

ما موعد مباراة المنتخب السعودي وأوروجواي في كأس العالم 2026؟

موعد مباراة المنتخب السعودي وأوروجواي في كأس العالم 2026 هو يوم الثلاثاء 16 يونيو 2026 على ملعب "هارد روك" في ميامي الأمريكية.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الواحدة صباحًا بتوقيت السعودية، الثانية صباحًا بتوقيت الإمارات.

كأس العالم - المجموعة 8 هارد روك

ما القنوات الناقلة لمباراة المنتخب السعودي وأوروجواي في كأس العالم 2026؟

سوف يتم نقل المواجهة عبر قناة بي إن سبورتس القطرية التي تملك حقوق مباريات كأس العالم 2026.

وخصصت الشبكة قنوات beIN 4K HDR وbeIN Max 1 وbeIN Max 3 لبث المواجهة بتعليق حسن العيدروس وعبدالله الغامدي.

كيف تشاهد مباراة المنتخب السعودي وأوروجواي في كأس العالم 2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة المنتخب السعودي وأوروجواي في كأس العالم 2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق TOD.

القنوات الناقلة التعليق beIN 4K HDR حسن العيدروس beIN Max 1 beIN Max 3 عبدالله الغامدي TOD

التشكيل المتوقع لمباراة المنتخب السعودي وأوروجواي في كأس العالم 2026

الإصابات واللاعبون الموقوفون الإصابات والإيقافات 1 نواف العقيدي الإصابات والإيقافات 4 رونالد أراوخو

نتائج المنتخب السعودي وأوروجواي في المباريات الأخيرة

تاريخ المواجهات بين المنتخب السعودي وأوروجواي في المباريات الأخيرة

ترتيب المنتخب السعودي وأوروجواي في مجموعات كأس العالم 2026