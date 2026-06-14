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team-logoأوروجواي
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مصعب صلاح

ما القنوات الناقلة لمباراة المنتخب السعودي وأوروجواي في كأس العالم 2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

السعودية ضد أوروجواي
القنوات الناقلة
كأس العالم
السعودية
أوروجواي

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة المنتخب السعودي وأوروجواي في كأس العالم 2026.. وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

الكل يترقب مباريات كأس العالم 2026، كل المنتخبات باتت جاهزة الآن لإمتاع المشاهدين بكرة قدم رائعة.

المنتخب السعودي يستهل مبارياته في الجولة الأولى من دور المجموعات بخوض لقاء معقد ضد منتخب أوروجواي.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة المنتخب السعودي وأوروجواي في كأس العالم 2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

ما موعد مباراة المنتخب السعودي وأوروجواي في كأس العالم 2026؟

موعد مباراة المنتخب السعودي وأوروجواي في كأس العالم 2026 هو يوم الثلاثاء 16 يونيو 2026 على ملعب "هارد روك" في ميامي الأمريكية.
وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الواحدة صباحًا بتوقيت السعودية، الثانية صباحًا بتوقيت الإمارات.

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كأس العالم - المجموعة 8
هارد روك

ما القنوات الناقلة لمباراة المنتخب السعودي وأوروجواي في كأس العالم 2026؟

سوف يتم نقل المواجهة عبر قناة بي إن سبورتس القطرية التي تملك حقوق مباريات كأس العالم 2026.

وخصصت الشبكة قنوات beIN 4K HDR وbeIN Max 1 وbeIN Max 3 لبث المواجهة بتعليق حسن العيدروس وعبدالله الغامدي.

كيف تشاهد مباراة المنتخب السعودي وأوروجواي في كأس العالم 2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة المنتخب السعودي وأوروجواي في كأس العالم 2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق TOD.

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القنوات الناقلةالتعليق
beIN 4K HDRحسن العيدروس
beIN Max 1
beIN Max 3عبدالله الغامدي
TOD

التشكيل المتوقع لمباراة المنتخب السعودي وأوروجواي في كأس العالم 2026

التشكيلات المحتملة السعودية ضد أوروجواي

السعوديةHome team crest

4-2-3-1

التشكيل

4-4-2

Home team crestأوروجواي
21
محمد العويس
13
نواف بوشل
5
حسان تمبكتي
3
علي لاجامي
12
سعود عبد الحميد
7
مصعب الجوير
23
محمد كنو
10
سالم الدوسري
15
عبد الله الخيبري
6
ناصر الدوسري
9
فراس البريكان
23
فيرناندو موسليرا
13
جويليرمو فاريلا
24
سانتياجو بوينو
3
سيباستيان كاسيريس
16
ماتياس أوليفيرا
6
رودريجو بينتانكور
20
ماكسيميليانو أروخو
8
فيديريكو فالفيردي
5
مانويل أوجارتي
21
فيديريكو فينياس
9
داروين نونيز

4-4-2

أوروجوايAway team crest

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • جيورجوس دونيس

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • مارسيلو بييلسا

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

الإصابات والإيقافات

نتائج المنتخب السعودي وأوروجواي في المباريات الأخيرة

السعودية
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
5/8
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين
2/5

أوروجواي
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
4/7
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
3/5

تاريخ المواجهات بين المنتخب السعودي وأوروجواي في المباريات الأخيرة

السعودية

آخر 3 مباريات

أوروجواي

1

انتصار

1

تعادل

1

انتصار

4

الأهداف المسجلة

4
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
1/3
سجل كلا الفريقين
2/3

ترتيب المنتخب السعودي وأوروجواي في مجموعات كأس العالم 2026

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