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كأس الخليج
team-logoالسعودية
team-logoالإمارات العربية المتحدة
أحمد مجدي
ترجمه

ما القنوات الناقلة لمباراة المنتخب السعودي والإمارات في نهائي كأس الخليج العربي "خليجي 27"؟ وكيف تشاهدها مجانًا عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة
كأس الخليج
السعودية
السعودية ضد الإمارات العربية المتحدة
الإمارات العربية المتحدة
المملكة العربية السعودية
الإمارات العربية المتحدة

كل ما تريد معرفته عن القنوات الناقلة لمباراة المنتخب السعودي والإمارات في نهائي كأس الخليج العربي "خليجي 27".. وكيف تشاهدها مجانًا عبر الإنترنت؟

يحتضن استاد الإنماء مواجهة المنتخب السعودي أمام نظيره الإمارات، في نهائي كأس الخليج العربي "خليجي 27".

المنتخب السعودي تصدر مجموعته محققا 9 نقاط من الفوز في ثلاث مباريات، وكذلك تأهل الإماراتيون في الصدارة برصيد 7 نقاط وبفارق الأهداف عن قطر الوصيف.

في نصف النهائي، تخطت السعودية عقبة قطر بركلات الترجيح، بينما مرت الإمارات من عمان بهدف نظيف.

وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة المنتخب السعودي والإمارات في نهائي كأس الخليج العربي "خليجي 27" والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.

متى موعد مباراة المنتخب السعودي والإمارات في نهائي كأس الخليج العربي "خليجي 27"؟

موعد مباراة المنتخب السعودي والإمارات في نهائي كأس الخليج العربي "خليجي 27" هو الثلاثاء 6 أكتوبر 2026 على استاد الإنماء.

وتنطلق صافرة البداية في التاسعة مساء (21:00) بتوقيت السعودية، العاشرة مساء (22:00) بتوقيت الإمارات.


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كأس الخليج - النهائي


ما القنوات الناقلة لمباراة المنتخب السعودي والإمارات في نهائي كأس الخليج العربي "خليجي 27"؟

حصلت عدة قنوات على حقوق بث مباريات كأس الخليج العربي "خليجي 27" أبرزها السعودية الرياضية والشارقة وأبوظبي الرياضية.

كيف تشاهد مباراة المنتخب السعودي والإمارات في نهائي كأس الخليج العربي "خليجي 27" عبر الإنترنت؟

لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة المنتخب السعودي والإمارات في نهائي نهائي كأس الخليج العربي "خليجي 27" عبر تطبيق شاشا و MBC شاهد وكذلك شووف.

من معلق مباراة المنتخب السعودي والإمارات في نهائي كأس الخليج العربي "خليجي 27"؟

تم اختيار الأسماء الآتية للتعليق على مباراة المنتخب السعودي والإمارات في نهائي نهائي كأس الخليج العربي "خليجي 27" حتى الآن.



قناة الشارقة الرياضية

الشارقة الرياضية

موسى عيد


الكويت الرياضية

الكويت الرياضية



عمان الرياضية


عمان الرياضية

صلاح الحمداني

التشكيل المتوقع لمباراة المنتخب السعودي والإمارات في نهائي كأس الخليج العربي "خليجي 27"

تشكيل المنتخب السعودي المتوقع أمام الإمارات


حراسة المرمى

محمد العويس

خط الدفاع

محمد محرزي - عبد الإله العمري - جهاد ذكرى - متعب الحربي

خط الوسط

محمد كنو - صالح أبو الشامات - ناصر الدوسري

خط الهجوم

سلطان مندش - همام الهمامي - فراس البريكان


تشكيل الإمارات المتوقع أمام المنتخب السعودي


حراسة المرمى

خالد عيسى

خط الدفاع

روبن فيليب - لوكاس بيمنتا - علاء الدين زهير - ماركوس ميلوني

خط الوسط

مامادو كوليبالي - عصام فايز - لوران بيريرا

خط الهجوم

نيكولاس خيمينز - دا سيلفا - عثمان كمارا

نتائج المنتخب السعودي والإمارات في المباريات الأخيرة


السعودية

السعودية - المستوى

كاب فيردي
ت0-0
الكويت
ف1-0
عمان
ف0-3
العراق
ف2-0
قطر
ف0-0
الهدف المسجل (المستقبل)
6/0
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
1/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
0/5
الإمارات

الإمارات - المستوى

السعودية
ت0-0
اليمن
ف4-0
البحرين
ف0-3
قطر
ت1-1
عمان
ف1-0
الهدف المسجل (المستقبل)
9/1
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
1/5

تاريخ مواجهات المنتخب السعودي والإمارات في المباريات الأخيرة


وجهاً لوجه

السعوديةتعادلالإمارات العربية المتحدة
1
2
2
كأس العرب
السعودية badge
السعودية
السعودية
0
الإمارات العربية المتحدة badge
الإمارات العربية المتحدة
الإمارات
0
انتهت
المباريات الودية
الإمارات العربية المتحدة badge
الإمارات العربية المتحدة
الإمارات
2
السعودية badge
السعودية
السعودية
1
انتهت
كأس الخليج
الإمارات العربية المتحدة badge
الإمارات العربية المتحدة
الإمارات
0
السعودية badge
السعودية
السعودية
0
انتهت
التصفيات المؤهلة لكأس العالم - آسيا
الإمارات العربية المتحدة badge
الإمارات العربية المتحدة
الإمارات
2
السعودية badge
السعودية
السعودية
1
انتهت
التصفيات المؤهلة لكأس العالم - آسيا
السعودية badge
السعودية
السعودية
3
الإمارات العربية المتحدة badge
الإمارات العربية المتحدة
الإمارات
0
انتهت
5الأهداف المسجلة4
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا3/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا2/5


ترتيب المنتخب السعودي والإمارات في كأس الخليج العربي "خليجي 27"



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