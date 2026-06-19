ما القنوات الناقلة لمباراة المنتخب السعودي ضد إسبانيا في كأس العالم 2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

الكل يترقب مباريات كأس العالم 2026، كل المنتخبات باتت جاهزة الآن لإمتاع المشاهدين بكرة قدم رائعة.

المنتخب السعودي يخوض مباراته في الجولة الثانية أمام واحد من أقوى فرق البطولة وهو إسبانيا، بعدما حقق الأخضر نتيجة إيجابية بالتعادل مع أوروجواي 1-1.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة المنتخب السعودي ضد إسبانيا في كأس العالم 2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

ما موعد مباراة المنتخب السعودي ضد إسبانيا في كأس العالم 2026؟

موعد مباراة المنتخب السعودي ضد إسبانيا في كأس العالم 2026 هو يوم الأحد 21 يونيو 2026 على ملعب مرسيدس بنز.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام السابعة مساء بتوقيت السعودية وقطر، الثامنة مساء بتوقيت الإمارات.

كأس العالم - المجموعة 8 مرسيدس بنز

ما القنوات الناقلة لمباراة المنتخب السعودي ضد إسبانيا في كأس العالم 2026؟

سوف يتم نقل المواجهة عبر قناة بي إن سبورتس القطرية التي تملك حقوق مباريات كأس العالم 2026.

وخصصت الشبكة قنوات beIN 4K HDR وbeIN Max 1 وbeIN Max 3 لبث المواجهة.

كيف تشاهد مباراة المنتخب السعودي ضد إسبانيا في كأس العالم 2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة المنتخب السعودي ضد إسبانيا في كأس العالم 2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق TOD.

القنوات الناقلة التعليق beIN 4K HDR عبدالله الغامدي beIN Max 1 beIN Max 3 عصام الشوالي TOD

التشكيل المتوقع لمباراة المنتخب السعودي ضد إسبانيا في كأس العالم 2026

التشكيلات المحتملة إسبانيا ضد السعودية التشكيل المتوقع البدلاء المدرب لويس دي لا فوينتي التشكيل المتوقع البدلاء المدرب جيورجوس دونيس

الإصابات واللاعبون الموقوفون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون

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