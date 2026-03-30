ما القنوات الناقلة لمباراة المنتخب السعودي الودية ضد صربيا استعدادًا لكأس العالم 2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يحل المنتخب السعودي ضيفًا على نظيره الصربي في مواجهة ودية ضمن المباريات الودية للتوقف الدولي الخاص بشهر مارس 2026.

الأخضر يبحث عن حصد نتيجة إيجابية لتعويض خسارته أمام منتخب مصر ولتأكيد قدرته على المنافسة في كأس العالم 2026.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة المنتخب السعودي الودية ضد صربيا استعدادًا لكأس العالم 2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة المنتخب السعودي الودية ضد صربيا استعدادًا لكأس العالم 2026؟

موعد مباراةالمنتخب السعودي الودية ضد صربيا استعدادًا لكأس العالم 2026، هو يوم الثلاثاء 31 مارس، على ملعب تي إس سي أرينا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت السعودية، التاسعة بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة المنتخب السعودي الودية ضد صربيا استعدادًا لكأس العالم 2026؟

 يقوم تطبيق stc tv بإذاعة مباراة المنتخب السعودي الودية ضد صربيا استعدادًا لكأس العالم 2026.

وتم تخصيص قناة stc tv sports HD3 لإذاعة المباراة بتعليق عبدالله الحربي.

stc tv — عبدالله الحربي

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة المنتخب السعودي الودية ضد صربيا استعدادًا لكأس العالم 2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة المنتخب السعودي الودية ضد مصر 2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق stc tv.

التشكيل المتوقع لمباراة المنتخب السعودي الودية ضد صربيا استعدادًا لكأس العالم 2026

نتائج المنتخب السعودي وصربيا في المباريات الأخيرة

صربيا
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
5/8
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
2/5

السعودية
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
2/7
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
1/5

تاريخ مواجهات المنتخب السعودي وصربيا في المباريات الأخيرة

