ما القنوات الناقلة لمباراة المنتخب السعودي الودية ضد أوزبكستان؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستعد استاد جاسم بن حمد لاستقبال مباراة مهمة تجمع المنتخب السعودي بنظيره الأوزبكستاني في لقاء ودي.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة المنتخب السعودي الودية ضد أوزبكستان وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة المنتخب السعودي الودية ضد أوزبكستان؟

موعد مباراة المنتخب السعودي الودية ضد أوزبكستان، هو الثلاثاء 17 نوفمبر 2026، على استاد جاسم بن حمد.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الساعة السادسة والنصف مساء (18:30) بتوقيت السعودية، السابعة والنصف مساء (19:30) بتوقيت الإمارات.

المباريات الودية - الجولة 1 17 نوفمبر 2026 - 10:30

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ما القنوات الناقلة لمباراة المنتخب السعودي الودية ضد أوزبكستان؟

يمتلك تطبيق stc tv، حقوق بث مباراة المنتخب السعودي الودية ضد أوزبكستان.

كيف تشاهد مباراة المنتخب السعودي الودية ضد أوزبكستان عبر الإنترنت؟

لهواة البث عبر الإنترنت، يمكنهم مشاهدة مباراة المنتخب السعودي الودية ضد أوزبكستان عبر تطبيق stc.

التشكيل المتوقع لمباراة المنتخب السعودي الودية ضد أوزبكستان

نتائج المنتخب السعودي وأوزبكستان في المباريات الأخيرة

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