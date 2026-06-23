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كأس العالم
team-logoالمغرب
مرسيدس بنز
team-logoهايتي
شاهد على beIN SPORTS MAX
أحمد مجدي

ما القنوات الناقلة لمباراة المغرب وهايتي في كأس العالم 2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة
كأس العالم
المغرب ضد هايتي
المغرب
هايتي

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة المغرب وهايتي في كأس العالم 2026.. وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

الكل يترقب مباريات كأس العالم 2026، كل المنتخبات باتت جاهزة الآن لإمتاع المشاهدين بكرة قدم رائعة.

منتخب المغرب يواصل مشواره الموفق في البطولة ويخوض مباراته المقبلة أمام هايتي في كأس العالم.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة المغرب وهايتي في كأس العالم 2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

ما موعد مباراة المغرب وهايتي في كأس العالم 2026؟

موعد مباراة المغرب وهايتي في كأس العالم 2026 هو يوم الخميس 25 يونيو 2026 على ملعب "مرسيدس بنز".
وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الواحدة صباحًا بتوقيت السعودية، الحادية عشرة مساء الأربعاء بتوقيت المغرب.

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كأس العالم - المجموعة 3
مرسيدس بنز

ما القنوات الناقلة لمباراة المغرب وهايتي في كأس العالم 2026؟

سوف يتم نقل المواجهة عبر قناة بي إن سبورتس القطرية التي تملك حقوق مباريات كأس العالم 2026.

وخصصت الشبكة قنوات beIN 4K HDR وbeIN Max 1  لبث المواجهة بتعليق جواد بدة.

كيف تشاهد مباراة المغرب وهايتي في كأس العالم 2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة المغرب وهايتي في كأس العالم 2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق TOD.

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القنوات الناقلةالتعليق
beIN 4K HDRجواد بدة
beIN Max 1
TOD

التشكيل المتوقع لمباراة المغرب وهايتي في كأس العالم 2026

التشكيلات المحتملة المغرب ضد هايتي

المغربHome team crest

4-2-3-1

التشكيل

4-4-2

Home team crestهايتي
1
ياسين بونو
14
عيسى ديوب
3
نصير مزراوي
18
شادي رياض
2
أشرف حكيمي
6
أيوب بوعدي
23
بلال الخنوس
24
نيل العيناوي
8
عز الدين أوناحي
10
براهيم دياز
11
إسماعيل صيباري
1
جوني بلاسيد
8
مارتين إكسبرينس
5
هانيس ديلكروا
2
كارلينس أركوس
4
ريكارد أدي
11
لويشيوس دون ديدسون
17
دنلي جان جاك
15
روبن بروفيدينس
10
جان ريسنير بلجارد
20
فرانتزدي بيروت
18
ويلسون إسيدور

4-4-2

هايتيAway team crest

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • محمد وهبي

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • سيباستيان مينييه

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

نتائج المغرب وهايتي في المباريات الأخيرة

المغرب
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
12/2
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
2/5

هايتي
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
6/7
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
2/5

تاريخ المواجهات بين المغرب وهايتي في المباريات الأخيرة

ترتيب المغرب وهايتي في مجموعات كأس العالم 2026

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