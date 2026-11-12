ما القنوات الناقلة لمباراة المغرب والنيجر في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يحتضن ملعب محمد الخامس مواجهة قوية تجمع بين المغرب والنيجر، ضمن منافسات الجولة الثالثة من تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027.

وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة المغرب والنيجر في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.

متى موعد مباراة المغرب والنيجر في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027؟

موعد مباراة المغرب والنيجر في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027 هو الجمعة 13 نوفمبر 2026 على ملعب محمد الخامس.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام التاسعة مساء (21:00) بتوقيت المغرب، الحادية عشرة (23:00) بتوقيت السعودية.

التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا - الجولة 3 13 نوفمبر 2026 - 15:00

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ما القنوات الناقلة لمباراة المغرب والنيجر في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027؟

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس، حقوق بث مباريات تصفيات كأس أفريقيا 2027، وسوف تنقل المباراة على شاشتها.

من معلق مباراة المغرب والنيجر في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027؟

اختارت شبكة بي إن سبورتس، جواد بدة، للتعليق على مباراة المغرب والنيجر في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027.

beIN SPORTS HD 1 جواد بدة

كيف تشاهد مباراة المغرب والنيجر في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة المغرب والنيجر في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027 عبر تطبيق TOD TV وكذلك beIN Connect.

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التشكيل المتوقع لمباراة المغرب والنيجر في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027

نتائج المغرب والنيجر في المباريات الأخيرة

تاريخ مواجهات المغرب والنيجر في المباريات الأخيرة

ترتيب المغرب والنيجر في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027