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أحمد مجدي

ما القنوات الناقلة لمباراة المغرب والنرويج الودية 2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة
المباريات الودية
المغرب ضد النرويج
المغرب
النرويج

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة المغرب والنرويج الودية 2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يخوض المنتخب المغربي مباراته الودية ضد منتخب النرويج بهدف الوصول لكأس العالم 2026 بأفضل شكل ممكن.

احتكاك من العيار الثقيل في ظل احتواء منتخب النرويج على لاعبين من الطراز الأول وأهمهم إرلينج هالاند ومارتين أوديجارد.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة المغرب والنرويج الودية 2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

ما موعد مباراة المغرب والنرويج الودية 2026؟

موعد مباراة المغرب والنرويج الودية 2026 هو يوم الأحد 7 يونيو 2026، على ستاد ريد بول أرينا.
وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام العاشرة مساء بتوقيت السعودية، الحادية عشرة مساء بتوقيت الإمارات، الثامنة بتوقيت الإمارات.

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المباريات الودية - مباريات دولية ودية
سبورتس إلوستريتد

ما القنوات الناقلة لمباراة المغرب والنرويج الودية 2026؟

سوف يتم نقل المواجهة عبر قناة المغربية الرياضية التي تملك حقوق العديد من المباريات الودية الدولية.

كيف تشاهد مباراة المغرب والنرويج الودية 2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة المغرب والنرويج الودية 2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق TOD.

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القنوات الناقلةالتعليق
المغربية الرياضية-

التشكيل المتوقع لمباراة المغرب والنرويج الودية 2026

التشكيلات المحتملة المغرب ضد النرويج

المغربHome team crest

4-3-3

التشكيل

4-4-2

Home team crestالنرويج
1
ياسين بونو
5
نايف أكرد
14
عيسى ديوب
2
أشرف حكيمي
3
نصير مزراوي
23
بلال الخنوس
24
نيل العيناوي
11
اسماعيل صيباري
10
براهيم دياز
20
أيوب الكعبي
17
عبدالصمد الزلزولي
1
أوريان هاسكيولد نايلاند
3
كريستوفر اجر
17
T. Heggem
5
دافيد مولر وولف
26
جوليان رايرسون
20
أنطونيو نوسا
14
فريدريك أورسنيس
8
ساندر بيرج
22
أوسكار بوب
7
ألكسندر سورلوث
9
إرلينج هالاند

4-4-2

النرويجAway team crest

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • M. Ouahbi

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • ستال سولباكين

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

نتائج المغرب والنرويج في المباريات الأخيرة

المغرب
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
15/2
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين
2/5

النرويج
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
12/5
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين
4/5

تاريخ مواجهات المغرب والنرويج في المباريات الأخيرة

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