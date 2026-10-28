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الدوري المغربي الممتاز
team-logoالمغرب الفاسي
المركب الرياضي لفاس
team-logoنهضة بركان
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أحمد مجدي
ترجمه

ما القنوات الناقلة لمباراة المغرب الفاسي ونهضة بركان في الدوري المغربي 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة
الدوري المغربي الممتاز
المغرب الفاسي ضد نهضة بركان
المغرب الفاسي
نهضة بركان
المغرب

كل ما تريد معرفته عن القنوات الناقلة لمباراة المغرب الفاسي ونهضة بركان في الدوري المغربي 2026-2027.. وكيف تشاهدها على الإنترنت؟

يستضيف المغرب الفاسي نظيره نهضة بركان على ستاد "البشير" ضمن منافسات الجولة الخامسة في الدوري المغربي 2026-2027.

المغرب الفاسي حامل القب في المركز السادس برصيد 7 نقاط، بينما نهضة بركان في المركز الرابع عشر برصيد 3 نقاط.

وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة المغرب الفاسي ونهضة بركان في الدوري المغربي 2026-2027 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.

متى موعد مباراة المغرب الفاسي ونهضة بركان في الدوري المغربي 2026-2027؟

موعد مباراة المغرب الفاسي ونهضة بركان في الدوري المغربي 2026-2027 هو الخميس 29 أكتوبر 2026 على ستاد "البشير".

وتنطلق صافرة البداية في السادسة مساءً (18:00) بتوقيت المغرب، الثامنة مساء (20:00) بتوقيت السعودية.


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الدوري المغربي الممتاز - الجولة 5
المركب الرياضي لفاس

ما القنوات الناقلة لمباراة المغرب الفاسي ونهضة بركان في الدوري المغربي 2026-2027؟

تمتلك شبكة قنوات المغربية الرياضية حقوق بث مباريات الدوري المغربي 2026-2027، وسوف تنقل المباراة على شاشتها.


الرياضية المغربية


المغربية الرياضية

محمد العدالي


كيف تشاهد مباراة المغرب الفاسي ونهضة بركان في الدوري المغربي 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة المغرب الفاسي ونهضة بركان في الدوري المغربي 2026-2027 عبر يوتيوب.

التشكيل المتوقع لمباراة المغرب الفاسي ونهضة بركان في الدوري المغربي 2026-2027


التشكيلات المحتملة المغرب الفاسي ضد نهضة بركان

المدرب

  • روي ألميدا


نتائج المغرب الفاسي ونهضة بركان في المباريات الأخيرة


المغرب الفاسي

المغرب الفاسي - المستوى

حسنية أكادير
ف1-2
الرجاء
ت0-0
اتحاد طنجة
خ2-1
ASEC
ت1-1
ASEC
ف1-2
الهدف المسجل (المستقبل)
6/5
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
4/5
نهضة بركان

نهضة بركان - المستوى

المغرب التطواني
ت0-0
اتحاد تواركة
ت0-0
نهضة الزمامرة
ت2-2
ستار سبورت
ف0-2
ستار سبورت
ف1-0
الهدف المسجل (المستقبل)
5/2
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
1/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
1/5

تاريخ مواجهات المغرب الفاسي ونهضة بركان في المباريات الأخيرة


وجهاً لوجه

المغرب الفاسيتعادلنهضة بركان
0
1
4
الدوري المغربي الممتاز
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المغرب الفاسي
المغرب الفاسي
1
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نهضة بركان
نهضة بركان
2
انتهت
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نهضة بركان
نهضة بركان
1
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المغرب الفاسي
المغرب الفاسي
1
انتهت
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المغرب الفاسي
المغرب الفاسي
1
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نهضة بركان
نهضة بركان
3
انتهت
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نهضة بركان
نهضة بركان
2
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المغرب الفاسي
المغرب الفاسي
0
انتهت
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نهضة بركان
نهضة بركان
2
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المغرب الفاسي
المغرب الفاسي
1
انتهت
4الأهداف المسجلة10
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا3/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا4/5

ترتيب المغرب الفاسي ونهضة بركان في الدوري المغربي 2026-2027


#
لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
النادي المكناسيالنادي المكناسيالنادي المكناسي
531194+510
ف
ف
ت
خ
ف
2
الكوكب الرياضي المراكشيالكوكب الرياضي المراكشيالكوكب المراكشي
531175+210
ت
ف
ف
ف
خ
3
حسنية أغاديرحسنية أغاديرحسنية أكادير
5221129+38
ت
ت
ف
خ
ف
4
إتحاد طنجةإتحاد طنجةاتحاد طنجة
522175+28
ت
ف
خ
ت
ف
5
الوداد الرياضيالوداد الرياضيالوداد
522154+18
ف
ت
ت
ف
خ
6
المغرب الفاسيالمغرب الفاسيالمغرب الفاسي
421154+17
خ
ت
ف
ف
7
الدفاع الحسني الجديديالدفاع الحسني الجديديالدفاع الجديدي
5212121207
ت
ف
ف
خ
خ
8
إتحاد تواركةإتحاد تواركةاتحاد تواركة
52123307
خ
خ
ت
ف
ف
9
وداد تمارةوداد تمارةوداد تمارة
520364+26
ف
خ
خ
خ
ف
10
الرجاء البيضاويالرجاء البيضاويالرجاء
413032+16
ت
ت
ت
ف
11
الجيش الملكيالجيش الملكيالجيش الملكي
312032+15
ت
ت
ف
12
الفتح الرباطيالفتح الرباطيالفتح الرباطي
512234-15
ف
ت
ت
خ
خ
13
أمل تيزنيتأمل تيزنيتأمل تيزنيت
5113611-54
خ
ت
خ
ف
خ
14
نهضة بركاننهضة بركاننهضة بركان
30302203
ت
ت
ت
15
المغرب التطوانيالمغرب التطوانيالمغرب التطواني
503228-63
خ
خ
ت
ت
ت
16
نهضة الزمامرةنهضة الزمامرةنهضة الزمامرة
5014511-61
خ
ت
خ
خ
خ
CAF Champions League Qualification
كأس القارات
تصفيات الهبوط
هبوط




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